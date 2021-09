獨 폭스바겐, 자체 배터리셀 생산 나선다…2024년까지 41조원 투자

[아시아경제 권재희 기자] 세계 2위 전기차 업체인 독일 폭스바겐그룹이 배터리셀 자체생산에 나선다.

폭스바겐그룹은 e-모빌리티로의 전환을 위해 2024년까지 300억 유로(약 41조원)을 투자한다는 계획이다.

16일(현지시간) 독일 한델스블라트 등 현지 언론에 따르면 폭스바겐그룹은 지금까지 내연기관 제조에 핵심 역할을 했던 독일 니더작센주 잘츠기터에 배터리셀 자체 제조와 생산을 위한 연구소 4곳을 개소했다.

지금까지 폭스바겐그룹은 배터리셀의 95%를 한국과 중국, 일본에서 생산된 제품을 사용해왔다. 하지만 향후에는 잘츠기터를 중심으로 배터리셀 자체제조와 생산을 위한 준비작업을 본격화한다는 구상이다.

폭스바겐그룹은 2030년까지 유럽에 배터리셀 공장 6곳을 세울 계획이다. 이 공장들은 각각 최대생산용량이 40기가와트시(GWh)에 이르게 될 전망이다.

잘츠기터 외에 스웨덴과 스페인에 건설이 확정됐으며, 나머지 세 곳의 입지도 수개월 내에 확정될 예정이다.

2026년에는 서유럽에서 공장 1곳이, 2027년에는 동유럽에서 공장 1곳이 가동된다.

이들 6곳의 공장에서는 연간 500만대의 전기차를 위한 배터리셀 생산이 가능할 것으로 폭스바겐그룹은 내다보고 있다.

앞으로 8∼9년내 완공될 6곳의 공장 건립에 들어갈 돈은 150억 유로(약 21조원)에 달할 전망이다.

폭스바겐그룹 전체가 2024년까지 e-모빌리티로의 전환에 투자하는 액수는 300억 유로(약 41조원)에 달할 전망이다.

폭스바겐그룹은 2030년에 전체 판매 신차 중 전기차 비중 70%, 포르셰는 80%를 목표로 하고 있다.

한편, 폭스바겐그룹은 이번에 문을 연 새 연구소 4곳에 7천만 유로(약 1000억원)를 투자하고, 일자리 250개를 창출했다.

연구소에서는 북극부터 사막까지 기후환경별로 배터리셀을 시험하고, 배터리셀 제조에 있어서 새로운 원료활용도 시도할 예정이다.

폭스바겐그룹은 2020년대 후반부터 실제 생산이 가능할 이른바 고체물질셀에 희망을 걸고 있다. 고체물질셀은 지금까지 배터리셀보다 충전 시간이 짧고, 주행거리가 길다.

토마스 슈말 폭스바겐그룹 기술담당이사는 "배터리에 있어 독일은 아직 시작 단계"라며 "폭스바겐은 자체 배터리셀 생산을 통해 대항하기 위해 노력 중이며, 이를 위해 대형을 새로 배치해야 한다"고 말했다.

