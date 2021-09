[아시아경제 이관주 기자] 계룡건설 계룡건설 013580 | 코스피 증권정보 현재가 40,700 전일대비 1,150 등락률 -2.75% 거래량 92,335 전일가 41,850 2021.09.16 15:30 장마감 관련기사 계룡건설산업, 휴온스그룹 통합 R&D센터 신축공사 수주"외국인 언제 다시 돌아오나"…코스피 3140선 장 마감 외국인 매도 지속…코스피 오전 중 상승 폭 축소 close 산업은 판교 제2테크노밸리 인터파크 신사옥 건립공사를 수주했다고 16일 밝혔다. 계약금액은 900억9000만원이다.

