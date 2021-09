대림비앤코, 제천시와 300억원 규모 투자협약 체결

[아시아경제 이관주 기자] 대림비앤코( 대림B&Co 대림B&Co 005750 | 코스피 증권정보 현재가 8,030 전일대비 100 등락률 +1.26% 거래량 87,599 전일가 7,930 2021.09.16 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-5일대림비앤코, 안산공장 화재로 생산 중단[e공시 눈에 띄네]코스피-10일 close )는 제천공장 부지가 기존 농공단지에서 일반산업단지로 전환됨에 따라 제천시와 300억원 규모의 투자협약(MOU)을 체결했다고 16일 공시했다.

사측은 "유지보수, 노후시설 및 생산방식 개선, 공장증설 등을 포함한 중장기(2026년 목표) 투자계획에 대한 협약"이라고 밝혔다.

