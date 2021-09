통계청-균발위, '데이터 활용' 정책추진 MOU 체결

[세종=아시아경제 손선희 기자] 통계청과 국가균형발전위원회(균발위)가 지역 균형발전을 위한 데이터 기반 정책추진을 위해 손을 맞잡았다.

양 기관은 16일 오후 정부서울청사에서 이 같은 내용의 '지역통계 개발 및 활용 강화'를 위한 업무협약을 체결했다고 통계청이 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 ▲균형발전지표 개선 및 활용 확대 ▲지역사회조사 공통항목 설계 및 자료 구축 ▲지역통계 개발?활용을 위한 공동연구 ▲균형발전 및 지역 삶의 질 향상을 위한 공동연구 등에 상호 협력할 계획이다.

류근관 통계청장은 "지역의 삶의 질 개선을 위해서는 이를 뒷받침할 수 있는 세분화되고 신뢰성 있는 지역통계의 생산이 우선시 돼야 하고, 이를 정책의 기초자료로 활용해야 한다"며 "다양한 분야에서 세분화된 지역통계 생산을 통해 지역 균형발전과 삶의 질 개선에 기여할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

김사열 국가균형발전위원장은 "세분화된 통계자료를 적극 활용해 국가균형발전이라는 시대적 과제를 해결하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr