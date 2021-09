대전-세종, ‘경제자유구역’ 지정 공동 추진

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 세종시와 공동으로 경제자유구역 지정을 추진한다.

대전시는 16일 대전시청에서 세종시와 ‘대전·세종 경제자유구역 지정을 위한 개발계획 용역’ 착수보고회를 가졌다고 밝혔다.

보고회는 용역사의 경제자유구역 기본구상 및 개발계획 수립 방향에 대한 착수보고와 향후 용역 진행방향에 대한 전문가 토론으로 진행된다.

양 도시는 이번 용역에서 도시별 강점을 반영해 산업·기능적으로 연결, 최근 개정된 ‘경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법’ 내용에 부응할 수 있는 첨단·핵심전략산업 육성 정책을 발굴할 계획이다.

이어 올해 12월까지 ‘대전·세종 경제자유구역 지정’ 신청서를 산업부에 제출하고 20대 대선과제로 반영해 내년 7월까지 정부의견 및 전문가들의 의견을 지속적으로 수렴하는 보완과정을 갖는다.

경제자유구역으로 지정되면 개발사업 시행자에 대한 조세·부담금 감면과 국내외 투자기업에 대한 세제·자금 지원 등 인센티브가 제공돼 양 도시의 기업 투자유치도 활성화될 것으로 시는 기대한다.

고현덕 시 일자리경제국장은 “경제자유구역 지정은 대전·세종의 광역경제권 형성과 개발·외투 유치에 기여하게 될 것”이라며 “시는 세종과 함께 경제자유구역 지정을 위해 행정력을 집중할 방침”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr