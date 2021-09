윤호중 “野, 검당유착 자유롭지 못해…대국민 사과, 관련자 전원 제명해야”

[아시아경제 전진영 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표는 16일 윤석열 전 검찰총장의 고발 사주 의혹과 관련, 국민의힘을 향해 대국민 사과와 관련자 전원 제명을 촉구했다.

윤 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 “국민의힘도 검당유착 국기문란 사건에서 자유로울 수 없다”며 이같이 말했다.

그는 “어제 언론보도에서 국민의힘 자체 조사에서 김웅 의원이 전달한 고발장과 같은 내용의 고발장이 국민의힘에 들어왔다는 사실이 확인됐다”며 “사실이라면 정점식 의원은 고발장 초안을 당무감사실에 전달해놓고 발뺌하는 셈”이라고 지적했다.

이어 “이 사건 본질이 검당유착 국기문란 사건이고 국민의힘도 검찰과 공동 주연이라는 것이 명백하게 드러나고 있다”며 “국민의힘은 대국민 사과와 함께 관련자를 전원 제명해야 한다”고 목소리를 높였다.

윤 전 총장을 향해서는 “검사가 작성한 것으로 보기엔 고발장이 너무 투박하다는 말을 했던 윤 전 총장의 말은 물타기에 불과하다. 손준성 검사 단독범행이라고 볼 수 있는가 의문”이라며 “윤 전 총장은 국민께 최소한의 염치가 있다면 즉각 사퇴하고 수사에 응해야한다”고 강조했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr