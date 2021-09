서울시, 역세권 활성화사업 3곳 선정…총 351가구 공급

강북구 삼양사거리역·마포구 공덕역·강동구 둔촌동역 주변

자치구 상시접수 전환 후 첫 사업지 선정

[아시아경제 김혜민 기자] 서울시가 상시접수 체제로 전환한 후 처음으로 '역세권 활성화사업' 3곳을 선정했다. 강북구 삼양사거리역·마포구 공덕역·강동구 둔촌동역 주변이 대상지로, 총 351가구가 공급될 예정이다.

서울시는 25개 자치구를 통해 상시 접수된 대상지에 대해 선정위원회를 개최한 결과 해당 지역이 역세권 활성화사업 대상지로 선정됐다고 16일 밝혔다.

해당 사업은 입지요건을 만족하는 역세권 토지의 용도지역을 주거지역에서 상업지역 등으로 상향해 용적률을 높여주고, 증가한 용적률의 50%는 지역에 필요한 생활서비스시설과 공공임대시설로 확충하는 사업이다. 민간사업자는 사업성을 높일 수 있고, 공공은 지역에 필요한 시설을 확충할 수 있다.

이번 신규 사업지 3곳은 서울시가 올 7월 민간사업자가 상시 신청할 수 있도록 신청방식을 개선한 이후 처음 선정된 곳들이다. 서울시 관계자는 "역사 신설 또는 대규모 주거단지 도입을 앞두고 있어 대응이 필요하거나 상업·업무기능 강화 및 가로 활성화가 필요한 지역들"이라고 선정 이유를 밝혔다.

강북구 삼양사거리역 주변은 '2030 서울 생활권계획'에서 삼양지구중심으로 공간 위계가 상향된 지역으로, 주거지 지원기능과 공공서비스 기능 육성이 필요한 곳이다. 이에 저층부에는 근린생활시설을 배치하고 공공보행통로를 설치해 상권·가로활성화를 유도하기로 했다. 유동인구가 많고 영유아 자녀를 둔 3~4인 가구 유입을 고려해 주택 133가구를 공급하고, 공공체육시설을 확충한다.

마포구 공덕역 주변은 향후 개발 이후에도 사업주 관련 계열사가 보유한 산업·콘텐츠 역량을 활용해 창업지원·지역산업 활성화를 도모하는데 쓰일 예정이다. 지역 필요시설로서 복합문화체험공간이 확충된다.

강동구 둔촌동역 주변은 2024년 1만2000 가구가 입주하는 둔촌주공 재건축 단지에 인접한 곳으로, 생활 SOC 확충이 필요한 지역이다. 해당 부지에는 주민편의시설과 함께 중소형 규모의 주택 137가구가 공급된다. 이와 함께 공공임대상가를 조성해 둔촌역 전통시장 등 주변 상권과의 상생을 도모하면서 젠트리피케이션을 방지하기로 했다.

이들 사업지의 민간 사업주체가 제시한 계획안에 따르면 총 351가구의 신규 주택이 공급될 예정이다. 장기전세주택도 144가구 공급된다. 다음 선정위원회는 12월 중 개최될 예정이다.

최진석 서울시 도시계획국장은 "역세권에 각종 생활인프라가 확충되면서 시민들이 실질적 변화를 체감할 수 있을 것"이라며 "상대적으로 저개발된 비강남권의 상업지역 지정을 통해 지역균형발전 효과도 거둘 것으로 기대된다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr