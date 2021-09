"탄소중립 실현 가능하냐", "신입 못뽑는다"…탄소중립委에 작심비판 한 기업들

SK E&S "국내 기후·환경 불리…재생에너지 70.8% 가능한지 근거·사실확인 필요"

[세종=아시아경제 권해영 기자] "탄소중립이 정말 가능한지 팩트 체크가 필요하다", "이대로라면 신입사원 채용은 어렵다", "2030년 탄소 감축 여력은 없다", ….

대통령 직속 탄소중립위원회가 발표한 '2050 탄소중립 시나리오'와 관련해 기업들이 탄중위와의 협의에서 탄소중립 급발진 정책에 우려를 나타내며 작심발언을 쏟아냈다. 탄중위가 2050년은 물론 2030년 탄소 감축 목표치를 지나치게 의욕적으로 설정하려고 하면서 실현 가능성에 대한 의문과 함께 기업들이 느끼는 압박감이 높아지고 있다.

SK E&S는 "우리나라 기후·지형 등 재생에너지 확대에 불리한 환경여건상 재생에너지 발전량을 70.8% 수준까지 확대 가능한지 명확한 근거와 사실확인이 필요하다"는 의견을 밝혔다. 회사측은 "현 재생에너지 발전량은 6% 수준으로 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 하위권"이라며 "해외 대비 낮은 에너지 자립도, 고립된 전력계통 특성상 재생에너지 기술적 진보 속도만 고려해 전환 부문 계획을 수립해선 안된다"고 했다.

한화에너지는 "재생에너지 비율이 10% 이상시 간헐성 문제를 야기해 안정화 대책이 필요하다"며 "신재생에너지원의 변동성, 불확실성과 재래식 발전소의 단기 폐쇄 결정은 에너지 안보에 위협"이라고 비판했다. 두산중공업 역시 "국내 환경 여건 고려시 설치 가능한 수준이냐"며 의구심을 나타냈다.

석탄 발전 축소로 직격탄을 맞은 발전업계는 고용 절벽이 예고된다고 우려했다. 서부발전 노조는 에너지 전환에 따른 발전설비 폐지로 1000명이 넘는 규모의 인력 전환, 잉여인력이 발생할 것으로 봤다. 노조 측은 "잉여인력 발생시 신입사원 채용 중단 조치가 필요하고 경영평가에서도 신입사원 채용점수를 제외해야 한다"고 주장했다.

이 밖에도 발전사들은 재직자 전환 교육, 훈련 등을 통한 고용 안정과 직무 전환 지원 등을 요구했다. 자동차 부품업계는 내연기관차 관련 인력 수요의 급감을 우려하며 산업전환 과정에서 피해를 보는 지역과 노동자를 위한 안전망 구축이 필요하다고 주장했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr