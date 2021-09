스타벅스 콜드 브루, 출시 5년만에 1억잔 판매 돌파

[아시아경제 문혜원 기자]스타벅스코리아의 콜드 브루가 2016년 첫 출시 이후 5년만에 누적 판매 잔 수 1억잔을 돌파하며, 아이스 아메리카노와 함께 스타벅스 국민 커피로 자리잡았다.

스타벅스 콜드 브루는 라틴 아메리카와 아프리카산 원두를 사용해 스타벅스 전문 바리스타가 매장에서 직접 차가운 물로 14시간 동안 침출식으로 신선하게 추출한 아이스 커피다. 커피 본연의 달콤한 풍미를 가지고 있으며 깔끔하고 부드러운 목 넘김이 특징이다.

스타벅스 콜드 브루는 2016년 첫 선을 보인 이후 매년 평균 30% 이상의 높은 성장률을 보이고 있다. 2017년 1000만잔 돌파를 시작으로 2019년 5000만잔, 올해 1억잔 이상이 판매됐다.

특히 콜드 브루 음료는 1년 내내 아이스 아메리카노와 함께 ‘얼죽아’ 트렌드에 맞춰 계절의 영향을 받지 않는 대표적인 아이스 음료로 인기를 얻고 있다.

스타벅스는 ‘돌체 콜드 브루’, ‘바닐라 크림 콜드 브루’, ‘나이트로 콜드 브루’, ‘콜드 브루 오트 라떼’ 등 인기 콜드 브루 음료를 연이어 출시하며 콜드 브루 음료를 확대했다. 콜드 브루를 활용한 다양한 음료를 통해 기존의 에스프레소 음료와는 다른 깔끔한 풍미를 경험할 수 있도록 했다.

이중 커피 본연의 풍미를 가장 잘 느낄 수 있는 기본적인 원두 커피인 ‘콜드 브루’가 가장 인기가 높으며, 연유를 추가해 콜드 브루 매니아들 사이에서 인기 있는 ‘돌체 콜드 브루’가 그 뒤를 잇고 있다. 또한 바닐라 크림의 달콤함이 특징인 ‘바닐라 크림 콜드 브루’도 꾸준한 인기를 보이며 출시 이후 세번째로 높은 판매 순위를 보이고 있다.

최근 대체우유의 관심이 높아지면서 출시한 ’콜드 브루 오트 라떼’는 스타벅스 매장에서 일정 기간 품절될 정도로 높은 인기를 끌었다.

