美·英·호주, 대중견제 안보협의체 '오커스' 발족…호주에 첫 핵잠 지원(상보)

쿼드 이어 두번째 대중견제 군사협의체 결성

中 핵추진 항모 개발 소식에 호주에 핵잠기술 지원

[아시아경제 이현우 기자] 미국과 영국, 호주가 인도태평양 지역에서 새로운 3자간 대중견제 안보협의체인 '오커스(AUUKUS)'를 발족한다고 발표했다. 오커스는 쿼드(Quad)에 이어 두번째 대중견제 군사협의체로 호주에 핵잠수함 보유를 지원해 인도태평양 내 미국과 동맹국들의 대중 군사억제력을 키울 전망이다.

15일(현지시간) 조 바이든 미국대통령과 보리스 존슨 영국총리, 스콧 모리슨 호주총리는 이날 화상회의를 통해 3국간 새로운 안보협의체인 오커스를 발족했다고 발표했다. 바이든 대통령은 화상회의 후 가진 공동기자회견에서 "인도태평양지역의 평화와 안정을 장기적으로 보장하는 것이 중요하다는 점을 인식, 3국간 협력을 심화하고 공식화하기 위한 역사적 단계를 밝은 것"이라고 강조했다.

미국과 영국, 호주 3국은 오커스를 통해 사이버와 인공지능, 수증능력 분야 등 새로운 군사기술에서의 협력을 강화하고 대중견제를 위한 안보 정보 및 정보기술 공유를 추진할 계획이다.

오커스는 이를 위한 첫 구상으로 호주의 핵잠수함 보유를 지원하기로 결정한 것으로 알려졌다. 미 정치매체 폴리티코는 미 정부 고위관계자의 말을 인용해 "오커스는 호주의 핵추진 잠수함 보유를 지원키로 했으며, 최적의 방법을 찾아내기 위해 3국의 유관팀들로 회의체를 꾸려 18개월간 공동 연구를 진행할 계획"이라고 보도했다.

다만 해당 당국자는 "이 기술은 극도로 민감한 기술로 솔직히 말해 이는 많은 측면에서 우리 정책의 예외에 해당한다"며 "이것이 앞으로 다른 상황에서 착수될 것이라고 예상하지 않는다. 우리는 단 한 번 있는 일(one off)로 이를 한다"며 다른 동맹국들에 대한 지원 가능성에는 선을 그었다. 그러나 향후 한국 등 핵잠수함 개발을 추진 중인 다른 동맹국들에 대한 기술지원 기대감도 커질 것으로 예상되고 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr