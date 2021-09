서울시설공단-한양대 ‘사회 인프라 기술개발 협력’ 업무협약 체결

14일 한양대서 조성일이사장· 한양대 김우승 총장 참석 인프라 기술향상 위한 협약식 가져... 조성일 이사장 “체계적인 인프라 유지관리 위해 산학관민의 역량 집결해 총력 대응할 것”

[아시아경제 박종일 기자] 서울시설공단(이사장 조성일)은 14일 한양대와 한양대 신본관 제2회의실에서 ‘사회 인프라 관련 기술개발 협력 및 전문 인력 양성’을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 사회 인프라 유지관리 기술 향상과 관련 전문 기술 인력 양성에 적극 협력할 계획이다. 세부적으로 양 기관은 이번 업무협약을 통해 사회 인프라 관련 정보 교류 및 자문 실시, R&D 사업 추진 협력, 기술 전문 인력 양성 등을 공조해 추진할 예정이다.

서울시설공단은 산학관민이 협력하는 PSC오픈이노베이션을 개최해 오고 있으며 노후 인프라의 안전 및 유지관리를 위한 ‘도로 인프라 관리 오픈스퀘어’ 운영을 앞두고 있다.

조성일 서울시설공단 이사장은 “체계적인 인프라 유지관리를 위해서는 산학관민의 모든 역량을 집결시켜 총력 대응하는 것이 중요하다”며 “양 기관의 우수한 인력·기술력 등을 바탕으로 기술 협력과 시설물 유지관리 기술 개발에 노력 할 것”이라고 말했다.

서울시설공단은 최근 발표된 2021년 행정안전부 주관 지방공기업경영평가에서 3년 연속 지방자치단체 시설관리공단 중 1위 및 ‘가 등급(최우수)’ 기관에 선정됐다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr