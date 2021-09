[양낙규의 Defence Club]SLBM 발사 성공… 다음 목표는

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]우리나라가 독자 개발한 잠수함발사탄도미사일(SLBM)의 잠수함 발사시험이 성공하면서 세계 7번째 SLBM 보유국이 됐다. 현재 미국, 러시아, 중국, 영국, 프랑스, 인도 등 6개국만 운용하고 있는 무기체계다.

이날 발사시험은 지난 8월 13일 해군에 인도된 도산안창호함(3000t급)에 탑재돼 수중에서 발사됐으며, 계획된 사거리를 비행해 목표 지점에 정확히 명중했다.

잠수함에 SLBM의 전력화를 위해 3단계 시험을 진행해왔다. 지상 사출시험과 수중 사출시험, 잠수함으로부터의 발사 등이다. 군은 이날 SLBM의 핵심인 ‘콜드론치’(냉발사체계·발사관에서 공기 압력으로 미사일을 물 밖으로 밀어낸 뒤 엔진을 점화시키는 방식) 기술 검증까지 끝냈다.

이날 SLBM을 공개한 것은 문재인 대통령이 ‘자주국방’을 강조해 왔기 때문이다. 군이 SLBM 배치를 공식화하면 지난 5월 한미 미사일 지침이 종료됨에 따라 사거리에 상관없이 탄도미사일을 개발할 수 있게 된 점도 부각할 수 있다.

안창호함에 장착된 SLBM은 ADD에서 개발한 현무 4 시리즈 미사일로 ‘4-4’라 불린다. 군은 SLBM 전력화 이후 현무 4-4 미사일을 본격 양산할 계획이다.

안창호함에는 총 6발의 SLBM이 탑재된다. 잠수함은 성능 개량에 따라 배치(batch) Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ로 나뉘는데, 안창호함은 배치 Ⅰ이며 앞으로 성능을 개량할 잠수함인 배치 Ⅱ·Ⅲ에 각각 10발이 탑재될 예정이다.

군은 최근에 대우조선해양과 계약을 체결하고 10개의 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 수직발사관이 장착된 3600t급 장보고-Ⅲ 배치(Batch)-Ⅱ 2번함을 건조하기로 했다.

배치-Ⅱ 사업의 3600t급 잠수함은 길이 89m, 폭 9.6m의 디젤추진 잠수함으로, 최근 해군에 인도된 배치-Ⅰ의 1번함(선도함)인 도산안창호함(3000t급)보다 중량이 커진 것은 물론 길이도 약 5.5m 가량 길어졌다. 특히 배치-Ⅰ급 잠수함의 경우 6개의 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 수직발사관을 갖췄는데, 배치-Ⅱ급은 길이가 길어진 만큼 최대 10개의 발사관을 갖추게 될 것으로 전망되고 있다. 다만 군은 SLBM 발사관 장착 여부에 대해선 공식적으론 밝히지 않고 있다.

3600t급의 전력화 목표 시기를 오는 2027년이다. 이번에 건조 계약을 체결한 2번함은 2026년 건조를 마친 뒤 2028년 해군에 인도될 예정이다.

