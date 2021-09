효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 79,200 전일대비 200 등락률 +0.25% 거래량 123,804 전일가 79,000 2021.09.15 15:30 장마감 관련기사 대형 이벤트 몰린 '수소위크', 수소株 상승 탄력 더 세지나고용부 장관, 건설사 대표 불러 "CEO 안전보건경영 참여" 독려[클릭 e종목]"효성중공업, 하반기 본업 회복 본격화...신사업은 덤" close 은 청주테크노폴리스 S2BL 주상복합신축공사 신축사업을 수주했다고 15일 공시했다. 계약금액은 1878억960만원이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr