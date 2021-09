[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장 캠프는 15일 박지원 국가정보원장을 '국정원법위반 및 공직선거법위반 혐의'로 고위공직자범죄수사처에 추가 고발했다고 밝혔다.

캠프는 "전날 다수 인터뷰를 통해 박 원장이 윤우진 전 용산세무서장 사건에 윤 후보가 부정하게 관여 된 것처럼 발언해 국민의힘 경선 과정에 부당 관여했다"며 "국정원장의 정치적 중립 의무를 위반하고, 허위사실 유포로 선거에 관여했다"고 말했다.

또한 캠프는 문재인 대통령에 박 원장의 즉각 해임을 촉구하며 공수처도 즉각 압수수색 등 강제 수사에 나서야 한다고 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr