조용기 목사 빈소 찾은 與野 대선주자들… "큰 지도자를 잃은 슬픔"(종합)

여야 대선주자, 여의도순복음교회 찾아 조문

[아시아경제 박준이 기자] 여의도순복음교회 설립자 조용기 목사가 별세한 가운데 정치권의 조문 행렬이 이어졌다. 특히 여권의 이재명 경기도지사, 야권의 홍준표 국민의힘 의원, 윤석열 전 검찰총장 등 여야 유력 대선주자들이 빈소를 찾았다.

15일 서울 여의도순복음교회에 마련된 조문소에는 이른 아침부터 여야 정치인들이 속속 모습을 드러냈다.

더불어민주당 대선주자인 이 지사는 이날 오전 8시쯤 조 목사의 빈소를 찾았다. 이 지사는 조문을 마친 후 순복음교회 측 관계자와 만나 "조 목사와 식사를 할 기회가 있었는데 함박웃음을 짓는 어린아이 같은 모습이 기억에 남는다. 정말 에너지 넘치고 사랑이 넘치는 분이었다"고 고인을 기억했다.

이어 송영길 민주당 대표도 조문소를 찾아 "우리나라 70~80년대 기독교를 새롭게 부흥시킨 주역인 조 목사가 영면하신 데 대해 명복을 빈다"고 말했다.

최근 경선 후보 중도 사퇴를 선언한 정세균 전 국무총리도 조문 후 "아주 큰 지도자를 잃은 슬픔이 크다"고 추모했다.

야권 대선주자들도 조문소를 찾았다. 홍 의원은 조문 후 기자들과 만나 "조 목사는 개신교의 가장 큰 어른 중 한 분"이라며 "편안하게 하나님 곁으로 가신 것에 대해 목사님도 마음 편하게 생각할 것"이라고 말했다.

그러면서 '고발 사주 의혹'의 제보자 조성은 전 미래통합당 선거대책위원회 부위원장과 박지원 국정원장이 만났을 당시 홍 의원 캠프 인사가 동석했다는 의혹에 대해 윤 전 총장 캠프 측을 비판하며 "캠프에 있는 몇몇 사람들이 헛된 정치 공작을 하는데 그 사람들은 나의 상대도 안 되고 깜도 안 되고, 어떻게 그렇게 유치한 짓을 하나"라고 말했다.

또 "더 이상 엉뚱한 소리 하면 그냥 두지 않겠다"며 "비열하고 치사하게 그게 뭔가"라고 비판했다.

한 시간 쯤 뒤에 등장한 윤 전 총장은 조문을 마치고 순복음교회 관계자들과 20여분 간 회동을 가졌다. 이어 기자들과 만나 "오랜 세월동안 나라가 어려운 일이 많았을 때도 우리 국민들께 늘 위로와 용기, 희망을 주셨던 우리 조 목사님의 편안한 안식을 기도하겠다"고 말했다.

이날 원희룡 전 제주도지사는 조문 후 기자들과 만나 "조 목사가 생전에 한국 기독교에 기여하신 사역은 모두가 존경할 만한 것이고, 한국 기독교가 앞으로 이어가야 할 기독교의 위대한 전통이라고 생각한다"고 밝혔다.

유승민 전 의원도 "그동안 대한민국 기독교를 이끌었던 영적 지도자 한 분을 이렇게 떠나보내게 돼서 가슴 아프게 생각한다"고 했다.

