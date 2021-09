[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 정보보안 아이디어 발굴을 위한 ‘내가 해커라면’ 블랙스완 공모전을 메타버스 플랫폼에서 실시했다고 15일 밝혔다. 블랙스완은 도저히 일어날 것 같지 않지만 일단 발생하면 엄청난 충격을 줄 수 있는 사건을 뜻한다.

이날 행사는 코로나19로 대면 접촉을 피하고 현장감 있게 제안 발표를 들을 수 있는 메타버스 회의공간에서 금융보안원 및 그룹사와 함께 아바타를 활용해 진행됐다.

공모전은 ‘외부반출 승인 파일에 대한 관리체계 구축’ 제안을 비롯해 총 6건이 채택됐다. 우리은행은 금융IT전문 그룹사인 우리FIS와 함께 실제 업무에 적용할 계획이다.

우리은행 관계자는 “최근 보안위협이 고도화됨에 따라 해커의 관점에서 보안취약점을 발견하고 선제적으로 대응하기 위해 이번 공모전을 실시했다”며 “우리은행의 정보보호 수준이 더욱 높아지는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr