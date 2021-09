공익광고와 뉴스 저작권료 형태로 지원

문화체육관광부와 한국언론진흥재단은 코로나19로 어려움을 겪는 지역 언론계를 돕고자 70억원 규모의 지원책을 시행한다고 15일 전했다. 지난해와 마찬가지로 50억원 규모는 공익광고로 집행한다. 지원 대상은 지난해 정부광고 거래 실적이 있는 언론사 약 1500곳(지역인쇄매체, 지역·중소방송매체, 인터넷신문). 지원을 희망하는 언론사는 다음 달 1일까지 온라인으로 신청하면 된다. 나머지 20억원은 온라인 신문활용교육 프로그램(e-NIE)에 참여하는 언론사에 뉴스 저작권료로 지급한다. 언론진흥재단은 전국 초·중·고교 6500여 곳에 e-NIE를 무상 보급한다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr