스마트한 라운딩…삼성 '갤럭시 워치4 골프 에디션' 출시

삼성전자가 스마트한 골프 경험을 제공하는 '스마트 캐디' 애플리케이션(앱)을 탑재한 '갤럭시 워치4 골프 에디션'을 15일 국내 출시한다.

갤럭시 워치4 골프 에디션은 스마트 캐디 앱을 통해 고저차와 그린 언듈레이션(높낮이) 정보를 반영한 섬세한 거리 측정 기능을 제공한다. 단 고저차 정보는 국내 골프 코스에서만 제공한다.

실측과 위성지도, 항공사진 기반의 전세계 4만여개 골프 코스 데이터, 그린 거리와 샷 이력 확인 등을 통한 코스 공략 가이드, 홀 정보 자동 인식 기능도 제공한다.

갤럭시 워치4 골프 에디션은 블루투스 지원 제품으로, 블랙 색상의 44mm 모델, 실버 색상의 40mm 모델로 출시된다. 가격은 각각 32만9000원, 29만9000원이다. LTE 지원 제품은 추후 출시될 예정이다.

제품은 삼성전자 홈페이지, 삼성 디지털프라자, 온라인 골프 쇼핑몰 '골핑', 골프존 마켓 등에서 구입할 수 있다.

삼성전자 관계자는 "다양한 편의 기능을 제공하는 갤럭시 워치4 골프 에디션으로 골프를 즐기는 소비자들이 보다 즐거운 라운딩을 즐길 수 있을 것"이라며 "골프의 계절인 가을을 맞아 최상의 골프 라이프를 누려 보길 바란다"고 말했다.

한편, 갤럭시 워치4는 현대적이고 미니멀한 디자인에 구글과 협업한 통합 플랫폼과 삼성의 독자적인 사용자경험인 '원 UI 워치'를 최초로 탑재했다. '삼성 바이오액티브 센서'와 체성분 측정 기능 제공 등 진일보한 통합 건강 관리 기능도 제공한다.

