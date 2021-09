속보[아시아경제 한진주 기자] 서울시는 14일 0시부터 오후 9시까지 21시간 동안 코로나19 신규 확진자 수가 790명으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

역대 최다였던 지난달 24일 확진자 수인 677명을 훌쩍 뛰어넘어 코로나19 발생 이래 서울 하루 확진자 수 기록을 경신했다.

