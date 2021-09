8일 만에 발견해 가족에게 인계

[아시아경제 한진주 기자] 서울 은평경찰서는 지난 6일 새벽에 집을 나간 후 실종된 60대 여성 이연남 씨를 강남구 대치동에서 발견했다고 14일 밝혔다.

경찰에 따르면 이씨는 이날 오후 4시20분께 강남구 대치동의 한 아파트 인근에서 발견됐다.

경찰은 해당 아파트 관리사무소의 신고를 받고 출동했고 지구대 사무실에서 가족에게 이 씨를 인계했다.

앞서 이씨는 지난 6일 오전 4시30분께 수도권 전철 3호선 연신내역 6번출구 인근에서 택시를 탄 뒤 연락이 끊겼다. 경찰은 CCTV 등을 토대로 이씨의 행방을 추적해왔다.

