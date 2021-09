정용진 부회장, 광주신세계 지분 전량 매각 … 증여세 재원 마련(상보)

[아시아경제 조인경 기자] 정용진 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 2,000 등락률 +0.73% 거래량 83,644 전일가 274,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 신세계, 광주신세계 주식 83.3만주 2285억원에 취득'한샘' 품은 롯데 … 백화점 3사, '가구·인테리어' 경쟁 본격화되나'10조 대어' SSG닷컴 잡아라‥상장주관사 입찰 '6파전' 치열 close 그룹 부회장이 증여세 재원 마련을 위해 보유하던 광주 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 2,000 등락률 +0.73% 거래량 83,644 전일가 274,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 신세계, 광주신세계 주식 83.3만주 2285억원에 취득'한샘' 품은 롯데 … 백화점 3사, '가구·인테리어' 경쟁 본격화되나'10조 대어' SSG닷컴 잡아라‥상장주관사 입찰 '6파전' 치열 close 지분 전량을 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 2,000 등락률 +0.73% 거래량 83,644 전일가 274,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 신세계, 광주신세계 주식 83.3만주 2285억원에 취득'한샘' 품은 롯데 … 백화점 3사, '가구·인테리어' 경쟁 본격화되나'10조 대어' SSG닷컴 잡아라‥상장주관사 입찰 '6파전' 치열 close 에 넘기고 현금 2285억원을 확보했다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 2,000 등락률 +0.73% 거래량 83,644 전일가 274,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 신세계, 광주신세계 주식 83.3만주 2285억원에 취득'한샘' 품은 롯데 … 백화점 3사, '가구·인테리어' 경쟁 본격화되나'10조 대어' SSG닷컴 잡아라‥상장주관사 입찰 '6파전' 치열 close 는 14일 공시를 통해 광주 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 2,000 등락률 +0.73% 거래량 83,644 전일가 274,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 신세계, 광주신세계 주식 83.3만주 2285억원에 취득'한샘' 품은 롯데 … 백화점 3사, '가구·인테리어' 경쟁 본격화되나'10조 대어' SSG닷컴 잡아라‥상장주관사 입찰 '6파전' 치열 close 주식 83만3330주를 주당 27만4200원에 장내취득했다고 밝혔다.

이는 광주 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 2,000 등락률 +0.73% 거래량 83,644 전일가 274,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 신세계, 광주신세계 주식 83.3만주 2285억원에 취득'한샘' 품은 롯데 … 백화점 3사, '가구·인테리어' 경쟁 본격화되나'10조 대어' SSG닷컴 잡아라‥상장주관사 입찰 '6파전' 치열 close 전체 주식의 52.08%에 해당하는 규모로, 정 부회장이 보유하고 있던 지분 전량이다. 이번 매각에 따라 정 부회장은 광주 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 2,000 등락률 +0.73% 거래량 83,644 전일가 274,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 신세계, 광주신세계 주식 83.3만주 2285억원에 취득'한샘' 품은 롯데 … 백화점 3사, '가구·인테리어' 경쟁 본격화되나'10조 대어' SSG닷컴 잡아라‥상장주관사 입찰 '6파전' 치열 close 지분을 한 주도 보유하지 않게 됐다.

반면 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 2,000 등락률 +0.73% 거래량 83,644 전일가 274,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 신세계, 광주신세계 주식 83.3만주 2285억원에 취득'한샘' 품은 롯데 … 백화점 3사, '가구·인테리어' 경쟁 본격화되나'10조 대어' SSG닷컴 잡아라‥상장주관사 입찰 '6파전' 치열 close 는 광주 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 2,000 등락률 +0.73% 거래량 83,644 전일가 274,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 신세계, 광주신세계 주식 83.3만주 2285억원에 취득'한샘' 품은 롯데 … 백화점 3사, '가구·인테리어' 경쟁 본격화되나'10조 대어' SSG닷컴 잡아라‥상장주관사 입찰 '6파전' 치열 close 지분율을 기존 10.42%에서 62.5%로 높이며 최대주주가 됐다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 2,000 등락률 +0.73% 거래량 83,644 전일가 274,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 신세계, 광주신세계 주식 83.3만주 2285억원에 취득'한샘' 품은 롯데 … 백화점 3사, '가구·인테리어' 경쟁 본격화되나'10조 대어' SSG닷컴 잡아라‥상장주관사 입찰 '6파전' 치열 close 그룹 측은 정 부회장의 지분 매각 이유에 대해 "증여세 재원 마련과 지배구조 단순화를 위한 것"이라고 설명했다. 앞서 정 부회장은 이명희 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 2,000 등락률 +0.73% 거래량 83,644 전일가 274,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 신세계, 광주신세계 주식 83.3만주 2285억원에 취득'한샘' 품은 롯데 … 백화점 3사, '가구·인테리어' 경쟁 본격화되나'10조 대어' SSG닷컴 잡아라‥상장주관사 입찰 '6파전' 치열 close 그룹 회장으로부터 이마트 지분 8.22%를 증여받아 증여세 약 1917억원을 납부해야 한다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 2,000 등락률 +0.73% 거래량 83,644 전일가 274,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 신세계, 광주신세계 주식 83.3만주 2285억원에 취득'한샘' 품은 롯데 … 백화점 3사, '가구·인테리어' 경쟁 본격화되나'10조 대어' SSG닷컴 잡아라‥상장주관사 입찰 '6파전' 치열 close 측은 또 지분 매입 사유로 "광주 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 2,000 등락률 +0.73% 거래량 83,644 전일가 274,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 신세계, 광주신세계 주식 83.3만주 2285억원에 취득'한샘' 품은 롯데 … 백화점 3사, '가구·인테리어' 경쟁 본격화되나'10조 대어' SSG닷컴 잡아라‥상장주관사 입찰 '6파전' 치열 close 에 대한 지배력을 강화하고 지배구조를 단순화하는 한편, 연결회계 편입으로 재무구조 개선 효과도 기대된다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr