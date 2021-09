박지원, 尹에 엄중 경고… "잠자는 호랑이 꼬리 밟지 말라"

박지원 "국정원은 정치 개입하지 않아"

조성은 "이필형, 이름조차 못 들어봐"

[아시아경제 나예은 기자] 윤석열 전 검찰총장 측이 '고발 사주' 의혹과 관련 박지원 국가정보원장 등이 사전 공모를 했다는 의혹을 제기한 가운데 박 원장은 "왜 잠자는 호랑이 꼬리를 밟느냐"며 공개 경고했다.

앞서 윤 전 총장 캠프는 지난 8월11일 박 원장과 조성은 전 미래통합당(현 국민의힘) 선거대책위원회 부위원장이 만난 자리에 국민의힘 대권주자 홍준표 의원의 측근 인사가 동석했다는 의혹을 제기했다.

이와 관련해 이날(14일) CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서는 CBS 측과 박 원장의 통화 내용을 소개했다. 박 원장은 "국정원은 정치에 개입하지 않는다"며 "과거에는 국정원장이 날아가는 새도 떨어뜨렸지만, 지금은 국정원장인 제가 지나가도 새도 안 날아간다. (그 정도로) 힘이 빠졌다"고 말했다.

이어 "왜 잠자는 호랑이 꼬리를 밟아요, (윤 후보와 친하다는 윤대진 검사장의 친형 윤우진 용산세무서장) 사건을 국회에서 내가 제일 먼저 터뜨린 사람이다"며 경고했다.

그러면서 "모 후보 측에서 박지원, 이필형, 조성은이 모의를 했다고 하는 전화가 많이 오는데, 그날 8월 11일은 분명히 두 명이 만났고, 이필형은 나도 알지도 못한다"고 선을 그었다.

제보자 조성은 씨 역시 이날(14일) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "이필형이라는 분, 이름조차 들어본 적 없다"며 의혹을 부인했다.

이어 "오히려 첫 질문을 하는 기자에게 '그분은 무엇을 하시는 분이냐'고 물어봤다"라면서 "홍 대표와 일했던 분이라는데 저는 홍 대표를 본 적도 없고, 대표님(박 원장)은 홍 대표를 존중하지만, 썩 가까운 분이 아닌 것으로 아는데 홍 대표도 아니고 그분과 밀접하게 일했던 사람을 제가 왜 함께 보겠느냐"고 말했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr