[아시아경제 한진주 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 276,500 전일대비 2,000 등락률 +0.73% 거래량 83,497 전일가 274,500 2021.09.14 15:30 장마감 관련기사 '한샘' 품은 롯데 … 백화점 3사, '가구·인테리어' 경쟁 본격화되나'10조 대어' SSG닷컴 잡아라‥상장주관사 입찰 '6파전' 치열[클릭 e종목] “신세계, 코로나19 4차 대유행 영향 크게 받지 않아” close 는 광주신세계 지배력을 확대하고 지배구조를 단순화하기 위해 광주신세계 주식 83만3330주를 2285억원에 장내취득했다고 14일 공시했다. 주식 취득 후 신세계가 보유한 지분율은 62.50%다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr