김석기 "文, 간첩 도움으로 대통령 당선"…김부겸 "지나친 비약"

[아시아경제 금보령 기자] 김석기 국민의힘 의원이 이른바 '청주 간첩단' 사건을 언급하며 '문재인 대통령이 간첩 도움으로 대통령 선거에 당선됐다'고 주장했다.

김 의원은 14일 오후 국회에서 열린 대정부질문을 통해 "문 대통령 대선 캠프에 간첩이 있었던 게 사실"이라고 밝혔다.

김 의원은 '자주통일 충북동지회'를 결성해 활동한 청주간첩단을 언급하며 "간첩단이 검거돼 진술한 내용 중 지난번 문 대통령 선거 때 캠프에서 특보로 활동을 했다는 것이 있다"며 "문 대통령의 당선을 간첩들이 도왔다는 것"이라고 강조했다. 김 의원의 이 발언이 나오자 국회 본회의장 여당석에서는 고성이 터져 나왔다.

이어 김 의원은 "여기에 대해 해명을 해달라고 저희들이 청와대 앞에 가서 대통령을 향해 외쳤다"며 "간첩 도움을 받았는데 국민에게 죄송하다든지 해명이 있어야 하지 않나"고 말했다.

이에 김부겸 국무총리는 "국가원수에 관한 부분들은 표현에 신중을 기해달라"며 "국민의 선택을 받은 대통령이 간첩 때문에 선거운동을 해서 (당선)됐다는 것은 지나친 비약이 아니겠나"라고 답했다.

또 김 의원이 "민주당 대선 유력후보 캠프에 간첩이 없다고 어떻게 장담할 수 있겠나"라고 하자 김 총리는 "대한민국 민주주의에 대한 확신을 가져야 한다"며 "간첩이라는 게 어떤 내용, 어떤 행위를 했는지 모르겠지만 그런 방식으로 보면 불안해서 어떻게 사나"라고 말했다.

