5일간 하루 평균 학생 169.4명 확진…전주 대비 8명 감소

5일간 847명 확진…지난주보다 감소

전체 학생 중 80%가 등교수업 실시

원격수업 진행한 학교 중 절반이 서울

[아시아경제 한진주 기자] 최근 5일간 유치원과 초·중·고등학생 코로나19 확진자가 하루 평균 169.4명을 기록했다.

14일 교육부에 따르면 지난 9일부터 13일까지 5일간 학생 847명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 직전 일주일(9월2~8일) 학생 확진자 수는 177.4명으로 올 들어 두번째로 많았고 지난 5일 하루 평균 확진자 수는 이보다 8명 감소했다. 3월 개학 이후 누적 학생 확진자는 1만6707명이다.

이날 오전 10시 기준 전국 2만446교 중 97.2%(1만9872개교)가 등교수업을 실시했고 재량휴업을 한 학교는 2%(413교)다. 수도권에서는 7742개교 중 93.8%(7264개교)가 등교수업을 했고 4.8%(369개교)가 재량휴업을 했다. 비수도권에서는 1만2704개교 중 99.2%(1만2608개교)가 등교수업을 했고 0.3%(44개교)만 재량휴업했다.

원격수업을 한 학교는 161개교다. 지역별로는 ▲서울 78개교 ▲경기 20개교 ▲충남 13개교 ▲인천 11개교등이다.

지역별 학생 확진자 수는 ▲경기 249명 ▲서울 221명 ▲인천 70명 ▲대전 50명 ▲충남 43명 ▲대구 43명 ▲경남 31명 ▲부산 27명 ▲충북 22명 ▲광주 19명 ▲울산 18명 ▲경북 15명 ▲전남 13명 등이다.

5일간 교직원 확진자는 28명으로 하루 평균 5.6명이다. 3월 이후 교직원 누적 확진자는 1656명이다.

최근 5일간 대학생 신규 확진자는 285명이며 대학 교직원 확진자는 17명이다. 하루 평균 확진자 수는 대학생 57.0명, 교직원 3.4명이다. 누적 대학생 확진자는 7670명, 대학 교직원 확진자는 649명이다.

