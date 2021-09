기아, 티머니 손 잡고 내년 출시될 니로EV에 '앱미터기' 탑재

GPS로 차량 위치·이동 거리·이동 시간 등 계산해 요금 산정

택시 고객 위한 다양한 서비스 함께 제공

[아시아경제 이기민 기자] 내년에 니로 EV 택시 전용 모델을 출시하는 기아가 이동 및 운송 관련 결제 서비스 업체 '티머니'와 앱 미터기 탑재 등 관련 서비스를 위해 손을 잡았다고 14일 밝혔다.

이번 업무 협약으로 기아는 내년에 출시할 니로 EV 택시 전용 모델의 통합 단말에 티머니 하이브리드 앱 미터기를 적용한다.

앱미터기는 위성 위치 확인 시스템(GPS)을 통해 차량 위치와 이동 거리, 이동 시간 등을 계산해 택시 요금을 산정하는 기술이다. 기존 전기식 미터기가 바퀴 회전수에 따른 전기식 신호를 이용해 요금을 산정하는 것과는 차이가 있다.

특히 내년 니로EV 택시 전용 모델에 적용할 티머니 하이브리드 앱미터기는 GPS를 기본으로 하되 터널과 지하 주차장 등 GPS 수신이 다소 불안정한 지역에서는 바퀴 회전수를 기반으로 거리를 산정할 수 있어 오차를 최소화할 수 있다.

택시 사업자는 앱미터기를 사용해 전기식 미터기 구매 및 수리, 요금 업데이트, 검사 등에 소요되는 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 탑승객에게도 혁신 적인 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기아는 전망하고 있다.

기아는 앱미터기 탑재 협업을 시작으로 결제 및 호출 서비스 등 택시 사업자와 탑승객 모두의 편의성을 높일 수 있는 다양한 서비스를 제공하기 위해 티머니와 정기 협의체를 구성해 운영해 나갈 계획이다.

김상대 기아 기업전략실장 전무는 "티머니와의 제휴를 통해 티머니 하이브리드 앱미터기와 더불어 택시 고객을 위한 다양한 라이프 케어(Life-Care) 서비스를 발굴해 제공할 예정"이라며 "택시 영역뿐만 아니라 다양한 고객 니즈 대응을 위해 필요한 서비스 및 솔루션을 함께 제공해 나갈 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr