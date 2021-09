[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남구(구청장 김병내)는 내달 15일까지 '제8회 남구민 북 페스티벌'에 출품할 작품 공모전을 실시한다.

남구는 광주시민을 대상으로 글쓰기와 동영상 분야로 각각 나눠 응모를 받는다.

글쓰기 부문은 가족 구성원과 함께 읽고 싶은 책을 소개하는 '가족과 함께 도서전'을 비롯해 어린이가 추천하는 '어린이 동화책', 가슴 속에 자리잡은 시 한편을 소개하는 '내 안의 시집', 책을 읽고 독후감을 쓰는 '독서 백일장'으로 구성됐다.

원고량은 A4 1매이며, 독서 백일장의 경우 A4 2매 이내로 제출하면 된다.

동영상 공모전 주제는 '남구 책방 가봤니?'로 설 자리를 잃어가는 동네 서점을 알리기 위해 마련됐으며, 관내에 있는 지역 서점을 방문해 동영상을 통해 해당 서점을 소개하는 내용을 담으면 된다.

