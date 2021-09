“ESG경영 강화”…대교, 교육 콘텐츠 전체 점검

생명 윤리·환경 의식 등 8개 항목 콘텐츠 윤리 가이드 수립

[아시아경제 김희윤 기자] 대교는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 일환으로 눈높이, 차이홍, 솔루니 등 대교가 보유한 교육 콘텐츠 전체 점검을 통해 윤리경영 강화에 나선다고 14일 밝혔다.

대교는 앞서 △생명 윤리 △성 평등 의식 △환경 의식 △디지털 윤리 등 8개 항목으로 구성된 콘텐츠 윤리 가이드를 수립했다. 내년 초까지 고객에게 개선된 윤리 콘텐츠 제공을 목표로 모든 콘텐츠 점검에 돌입했다.

특히 변화하는 시대적 요구와 인식에 발맞춰 윤리 가이드를 기준으로 콘텐츠 내 편견, 차별, 혐오 표현 등의 문제가 없는지 고객 최우선 시각에서 점검할 방침이다. 그리고 이를 개선해 ESG 경영 실천 및 지속가능 성장 기업으로 도약에 속도를 낼 계획이다.

대교 관계자는 “국내 대표 교육 기업으로서 윤리 경영, 사회적 책임을 이행하기 위해 윤리 가이드를 제정하고 콘텐츠 재점검 및 강화에 나섰다”며 “지속가능한 ESG 경영을 실천하며 신뢰 받는 교육 기업이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

대교는 취약 계층을 위한 교육 지원사업을 확대하고 임직원봉사단인 ‘눈높이사랑봉사단’을 통해 생활 속 친환경 습관을 실천하는 걸음 기부 캠페인 ‘스몰 스텝’ 등을 시행하며 ESG 경영을 위한 변화에 동참하고 있다

