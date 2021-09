하태경 "박지원, 조성은에 국가기밀 유출한 건 없는지 수사해야"

하태경 "박지원 휴대폰 압수수색해야"

국민의힘, 정보위 소집 촉구…"박지원 '정치공작' 진상조사해야"

[아시아경제 허미담 기자] 국민의힘 대권주자인 하태경 의원은 이른바 '고발 사주' 의혹 제보자인 조성은씨(전 미래통합당 선거대책위원회 부위원장)와 박지원 국가정보원장 사이에 국가기밀을 공유했을 가능성을 제기했다.

하 의원은 14일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "박 원장이 국회 정보위원회에서 진술한 대외비 내용도 조성은에게는 다 털어놓는군요"라며 "박 원장이 조성은에게 국가기밀 유출한 건 없는지도 수사해야 한다"고 강조했다.

하 의원은 지난 2월 박 원장이 국회 정보위에서 비공개로 발언한 내용이 비슷한 시기 조 씨의 페이스북 게시물에도 올라온 점을 지적하며 이같이 주장했다.

그는 "'공개하면 이혼할 사람 많을 거다'는 말은 올 2월 국회 정보위에서 박 원장이 비공개로 한 말"이라며 "박근혜 정부까지 역대 정부들의 국정원이 정치인 불법사찰을 했는데, 그 내용들이 공개되면 이혼할 사람들이 많다는 뜻이다. 그 사찰 내용들에 민감한 사항들이 들어있다는 것"이라고 설명했다.

이어 "박 원장의 표현이 워낙 하드코어라서 당시 정보위가 끝난 뒤 이 내용은 브리핑하지 않았던 기억이 난다"며 "그런데 비슷한 시기 조성은 페이스북에 똑같은 내용이 있었다. 박 원장에게 듣지 않았으면 쓰지 못할 내용"이라고 지적했다.

또 그는 "박 원장은 정보위 회의에서 종종 '과거에는 국정원장이 지나가면 날던 새도 떨어진다고 했는데 요즘은 국정원장 지나가도 새 한 마리 안난다'는 언급을 했다. 그런데 비슷한 내용이 조성은 페이스북 글에 있었다"고 주장했다.

실제로 조 씨는 지난 2월15일 자신의 페이스북에 "날던 새가 떨어지던 시절을 넘어 내가 걸어가도 새가 안 날긴 하던데"라는 글을 썼었다.

관련해 하 의원은 "박 원장이 국정원의 대외기밀성 내용을 조성은과는 공유했음을 짐작게 한다"라며 "공수처는 박 원장이 조성은에게 유출한 대외비 내용이 더 있는지 즉각 수사해야 한다"고 목소리를 높였다.

끝으로 그는 "둘 사이가 국정원 대외기밀까지 공유할 정도로 가까운 사이인데 고발 사주 사건에 대해 대화하지 않았다는 건 도대체 어떻게 믿으란 말인가"라고 직격했다.

그런가 하면 하 의원은 이날 CBS라디오 '한판승부'에 출연해서도 박 원장을 두고 "휴대폰도 압수수색하고 국정원장실을 털어야 한다"고 주장했다.

그는 "박 원장 같은 경우 자기 무고를 입증하기 위해서라도 핸드폰을 제출을 해야 된다"며 "국정원장은 공직자다. 그리고 문재인 정권 자체인데, 문재인 정권의 국정원이 다시 옛날처럼 정치공작의 본산이라고 오명을 덮어쓸 수가 있다. 이럴 때는 본인이 사실이 아니라면 적극적으로 해명하는 게 맞다"고 강조했다.

한편 국회 정보위 소속 국민의힘 소속 의원들은 이날 공동성명을 내고 박 원장 해임과 국회 정보위 소집을 요구했다.

하태경·김기현·조태용·신원식 국민의힘 의원은 공동 성명서에서 "박 원장은 당장 국민들에게 조 씨를 왜 만났는지, 무슨 이야기를 나눴는지 소상히 밝혀야 한다"며 "박 원장의 정치공작을 통한 대선 개입 의혹에 대한 진상 조사를 위해 즉각 국회 정보위를 소집해야 한다"고 주장했다.

