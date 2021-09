KT스카이라이프, 보호종료청소년 장학금 지원사업 대상자 선발

[아시아경제 구은모 기자] KT 스카이라이프 스카이라이프 053210 | 코스피 증권정보 현재가 10,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,650 2021.09.14 08:36 장시작전(20분지연) 관련기사 KT스카이라이프, 모바일 영상상담 서비스 도입KT스카이라이프, '갤럭시 M·A' 3종 자급제폰 판매 프로모션 실시"알뜰폰, 인터파크서도 판다" KT 스카이라이프 요금제 출시 close 가 지난 13일 ‘skylife 보호종료청소년 SOS 장학금 지원사업(이하 지원사업)’의 첫 지원대상자들을 선발하고 보호종료청소년 SOS 장학금 전달식을 열었다고 14일 밝혔다. 스카이라이프는 지원사업의 1호 신청자이자 지원대상자인 봅슬레이 국가대표, 강한 선수를 홍보대사로 위촉하고 장학금을 전달했다.

이번 장학금 사업의 지원 대상인 보호종료청소년은 공동 양육시설이나 아동 보호시설 등에서 보호를 받다가 현행 아동복지법에 따라 만 18세가 되어 의무적으로 보호시설에서 퇴소하게 된 청소년을 말한다. 어린 나이에 홀로서기를 시작해야 하는 이들은 곧바로 경제적 자립의 어려움과 맞닥뜨리게 되는 경우가 많아 사회적 지원이 필요하다.

스카이라이프는 보호종료청소년들이 자립할 수 있도록 지원하기 위해 KT그룹 희망나눔재단과 함께 지원사업을 올해 처음 시작했다. 지난달 6일부터 11월5일까지 3개월 동안 수시로 지원 신청을 받고 한 달 단위로 지원대상자를 선발해 학자금이나 생활자금, 치료비 등으로 사용할 수 있는 SOS 장학금을 후원한다. 지원금액은 지원대상자의 상황을 고려해 200만원에서 최대 400만원까지다.

김철수 KT스카이라이프 사장은 “보호종료청소년들이 어려운 상황 속에서 좌절하지 않도록 도울 수 있어 기쁘다”며 “스카이라이프가 보호종료청소년들이 사회에서 소외되지 않고 안정적으로 자리잡을 수 있도록 SOS 장학사업을 통해 지속적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.

지원사업의 신청과 세부사항은 스카이라이프 홈페이지와 KT그룹 사회공헌 플랫폼, 기브스퀘어에서 확인할 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr