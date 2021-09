오늘 지하철 파업 없다…서울교통공사 노사 임단협 타결

[아시아경제 임철영 기자] 서울 지하철 1∼8호선을 운영하는 서울교통공사 노사가 13일 임금·단체협상을 타결했다. 이에 따라노조는 14일 예고했던 지하철 파업을 철회하기로 했다.

서울교통공사 노사는 전날 오후 3시 최종 교섭을 시작한 이후 밤 11시 40분께 합의했다. 노사는 쟁점이 됐던 구조조정은 재정 위기를 이유로 강제적 구조조정이 없도록 하고, 노사공동협의체를 구성해 안전 강화와 경영 정상화 방안을 추진하기로 했다.재정위기 극복을 위해 서울시와 정부에 노약자 무임수송 등 공익서비스 비용 손실 보전을 건의하기로 했다.

심야 연장운행을 폐지하고 7호선 연장구간(까치울∼부평구청) 운영권 이관을 추진키로 했다. 이에 따른 근무시간·인력운영 등에 대해서는 별도로 협의하기로 했다.

노사 합의안은 향후 조합원 투표로 확정된다. 조합원 과반수가 투표해야 하며, 투표 인원의 과반수가 찬성해야 효력이 발생한다.

