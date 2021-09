기재부 "국민지원금 대상 늘어날 것으로 전망… 적극 구제 계획"

12일 기준 10만7000건 이의신청 접수

[아시아경제 나예은 기자] 안도걸 기획재정부 2차관이 코로나19 상생 국민지원금과 관련해 "정부 예상치보다 지원 대상이 늘어날 수 있을 것으로 전망한다"고 밝혔다.

안 차관은 지난 13일 세종시청 국민지원금 콜센터와 소담동 행정복지센터를 차례로 방문해 "(이의신청을) 적극적으로 구제할 계획"이라며 이같이 밝혔다.

앞서 지난달 30일 정부는 전체 가구의 약 87%인 2018만 가구가 국민지원금 지원 대상이며, 이의신청을 통한 구제 사례를 추가하면 88%에 근접하는 국민이 국민지원금을 받을 것으로 예상된다고 전망했다.

안 차관은 "국민지원금 대상자 선정 기준은 지난달 30일 발표된 정부 방침에서 일체 변경은 없다"면서도 "다만 가구 구성 변경, 지역가입 보험자의 기준 소득 보정 등과 관련한 이의신청 절차가 진행 중이고 이 과정에서 합리적 근거가 있는 경우 최대한 수용할 계획"이라고 설명했다.

기재부에 따르면 지난 12일 기준 온라인 국민신문고에는 총 10만7000건의 국민지원금 관련 이의신청이 제기됐다. 이 중 가족구성 변경과 관련한 이의신청이 3만8000건, 소득 변경 관련이 4만4000건이다.

이에 따라 기재부는 정부 예상치(87%)보다 지원 인원이 늘어날 것으로 예상하고 있다.

한편 정부는 지난해 전 국민 긴급재난지원금 지급 당시 총 39만6000건의 이의신청을 접수해 이 중 34만건(85.9%)을 수용한 바 있다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr