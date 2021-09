이재용 부회장, 김부겸 총리 만난다…청년 일자리 교육현장 참석

[아시아경제 우수연 기자]이재용 삼성전자 부회장이 김부겸 국무총리와의 만남으로 출소 후 첫 공식 행보를 재개한다.

13일 재계에 따르면 이 부회장은 오는 14일 김 총리가 방문하는 '삼성 청년 소프트웨어 아카데미(SSAFY)' 교육 현장에 참석할 전망이다. 이 부회장은 서울 역삼동에 위치한 삼성멀티캠퍼스에서 직접 김 부총리를 안내하고 SSAFY 사업 내용과 현황 등을 설명할 것으로 알려졌다.

김 총리는 오는 18일 청년의 날을 기념해 이번 주를 청년 주간으로 운영하고 청년 일자리 현장과 문화 행사 등에 참석하고 있다.

삼성의 SSAFY 프로젝트는 정부와 기업이 청년들의 취업난 해소를 위해 교육과 일자리를 지원하는 사업으로 2018년 시작해 현재까지 2000여명이 넘는 소프트웨어 교육 수료생들을 배출했다.

이번 행사는 지난달 13일 출소한 이 부회장이 공식석상에 나타나는 첫 번째 행사가 될 전망이다. 출소 이후 한 달 간 이 부회장은 서초와 수원 본사를 오가며 밀린 업무 보고를 받고 대규모 투자 계획을 수립하는 등 바쁜 일정을 보내고 있지만 취업 제한 논란 등으로 외부 공식 활동은 최대한 자제해왔다.

딱딱한 공식 행사가 아닌 교육 현장 방문 목적의 만남인데다 고용과 사회공헌에 대한 이 부회장의 의지를 드러낼 수 있다는 점에서 첫 번째 대외 일정으로 이번 행사를 선택한 것으로 보인다.

앞서 김 총리는 한 외신과의 인터뷰에서 "경영활동 복귀는 필요한 경우 법적 절차를 따라야 하지만 이미 석방된 상황에서 활동을 금지하는 것은 적절치 않다"고 이 부회장의 경영활동을 지지한 바 있다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr