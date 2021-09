박범계 “윤석열과 손준성은 매우 특별한 관계”

[아시아경제 구채은 기자] 박범계 법무부 장관은 13일 국회 대정부질문에서 “윤석열 전 검찰총장과 손준성 검사는 매우 특별한 관계였다”고 했다.

박 장관은 이날 오후 국회에서 열린 정치분야 대정부질문에서 백혜련 민주당 의원 질문에 이 같이 답했다. 박 장관은 손준성 검사를 대검 수사정보정책관에 유임한 것과 관련해 “(검찰)총장의 뜻으로 유임(해달라)는 뜻을 제가 직접 받은 건 아닙니다만 그렇게 전달된 것으로 기억한다”며 대검의 요청이 있었음을 밝혔다.

박 장관은 이어 윤 전 총장이 손 검사를 ‘추미애 전 법무부 장관의 사람’이라고 주장한 것에 대해선 “전임 (윤석열) 총장과 손 검사와의 관계는 매우 특별한 관계였다”고 반박했다. 다만 두 사람의 관계에 대해 “그것을 근거할 수 있는 여러 가지가 있습니다마는 지금 밝히기에는 좀 그런 것 같다”고 답했다.

박 장관은 국민의힘 측이 총선 당시 여권 인사에 대한 고발장을 대검으로 제출한 것을 두고 백 의원이 “대검 접수 사건의 경우 대검에서 관할 검찰청을 정하게 돼 있어 누가 수사할지를 대검에서 컨트롤할 수 있다는 의미 아니냐”고 묻자 “맞다”고 답했다.

