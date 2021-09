승강기산업 발전을 위한 ‘승강기안전 정책토론회’ 개최

승강기 인증제 문제점과 제도 개선 방안 모색 위해 마련

[아시아경제 김희윤 기자] 국민의힘 김용판 의원(대구 달서병)은 ‘국민과 함께 하는 승강기안전 정책토론회’를 개최한다고 13일 밝혔다.

이 토론회는 한국승강기공업협동조합(이사장 최강진)과 전문건설협회 승강기설치공사업협의회(회장 최성균)가 공동 주관한다. 행정안전부와 중소기업중앙회, 한국승강기안전공단 후원으로 오는 15일 서울 영등포구 중소기업중앙회 상생룸에서 열린다.

이번 정책토론회는 최근 사회적으로 논란이 되는 국내 승강기 인증제도 문제점과 승강기산업 진흥을 위한 인증제도 개선 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

토론회 발제를 맡은 강인구 한국승강기대학교 교수는 ‘승강기 산업의 현 주소와 발전을 위한 제도적 개선방안’에 대해, 그리고 송종태 한국승강공업협동조합 기술위원장은 ‘유럽 EN 기준 대비 국내 인증제도의 효율성 제고 방안을 사례중심으로 발표할 예정이다.

이어 한국지방자치학회장 박기관 교수(상지대학교)를 좌장으로 행정안전부, 한국승강기안전공단, 한국승강공업협동조합, 대한전문건설협회 승강기설치공사업 협의회 실무 책임자들이 패널로 참석해 발제에 대한 ‘60분 정책토론’을 진행한다.

토론회를 주최하는 김 의원은 "현재 국내 승강기산업 규모는 4조원이 넘고, 승강기 설치 대수만 연간 4만 여대로 세계 3위 시장을 차지하고 있다"며 "향후 승강기 산업의 성장 가능성이 확장되는 만큼 현장의 애로사항을 듣고 해결해 국가 성장 동력으로 발전시킬 필요가 있어 이번 토론회를 개최하게 됐다"고 밝혔다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr