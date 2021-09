김한정 의원, 부동산 투기 의혹 '무혐의'..“만시지탄이지만 굴레 벗어”

[아시아경제 구채은 기자] 국민권익위원회 조사에서 부동산 투기 의혹이 제기돼 탈당을 권고받았던 더불어민주당 김한정 의원이 13일 경찰이 무혐의 처분한 것에 대해 "만시지탄이지만 의혹의 굴레를 벗었다"고 밝혔다.

김 의원은 이날 자신의 SNS를 통해 "저를 믿고 성원해주신 지역민들을 위해 더욱 열심히 뛸 것"이라며 "당의 대선 승리를 위해 일로매진하겠다"고 말했다.

김 의원은 지난 6월 국민권익위원회가 수사 의뢰한 김 의원 부인의 토지 취득과정과 명의신탁·공무상 비밀 이용 등 부동산 투기 의혹을 받았다. 하지만 수사를 의뢰 받은 경찰이 '혐의 없음' 처분을 내리고 모든 수사를 종결했다.

앞서 김 의원은 지난 6월 권익위 조사에서 부동산 투기 의혹을 받아 지도부로부터 탈당 권유를 받았지만, 당의 조치가 부당하다며 결정을 철회하라고 반발해왔다. 당 지도부는 권익위 조사에서 문제가 제기된 소속 의원 12명에게 자진 탈당을 권유했지만, 김 의원을 포함해 탈당 거부자 5명에 대해 별다른 조치를 취하진 않았다.

