'파업 D-1' 막판 교섭 나선 서울 지하철 노사…입장 변화 없는 정부·서울시

노조, 전 직원의 10% 규모 구조조정 철회 등 요구…서울시, 14일 9시부터 비상 수송대책을 가동

출근 시간은 평상시 수준으로 정상 운행

[아시아경제 임철영 기자] 서울교통공사 노사가 파업 하루를 앞두고 마지막 협상에 나섰다.

13일 공사 노조는 이날 오후 3시 성동구 본사에서 최종 교섭에 들어갔다. 노조는 정부와 서울시가 전체 인원의 10%에 이르는 규모의 구조조정을 강행할 경우 14일부터 파업에 돌입하겠다고 밝혔다. 노조측은 "사측이 기존 입장을 고수할 경우 장기간 교섭은 하지 않겠다는 게 내부 방침이다"라고 전했다.

노조는 앞서 총파업을 위한 사전 절차를 마친 상황이다. 노조는 지난달 찬반투표를 거쳐 파업을 가결했고 구조조정 철회 등 요구를 받아들이지 않을 경우 14일부터 파업에 들어갈 계획이라고 지난달 23일 밝혔다. 노조가 파업계획을 밝힌 이후 두 차례 교섭이 진행됐으나 입장 차를 좁히는 데 실패했다.

정부와 서울시는 이렇다할 움직임을 보이지 않고 있다. 서울시는 공사가 납득할만한 수준의 자구안을 마련하지 않는 이상 지원을 할 수 없다는 입장이다. 오세훈 시장은 앞선 국무회의에 참석해 노약자 무임수송 비용 등을 정부가 나서야 한다면서 정부에 해결 방안을 촉구하기도 했다.

한편 서울시는 노조 파업 돌입에 대비해 비상 수송대책을 가동할 계획이다. 서울시는 시민불편 최소화를 위해 비상수송대책본부를 구성하고 14일 오전 9시부터 가동에 돌입한다. 비상수송대책본부는 파업이 종료될 때까지 서울교통공사, 코레일, 버스업계, 경찰 등 유관기관과의 긴밀한 협조체계를 유지하고 파업 상황별 비상수송대책을 수행한다.

서울시는 서울교통공사 노조가 파업에 들어가더라도 출근 시간에는 지하철을 평상시 수준으로 정상 운행하고, 지하철 혼잡도가 낮은 낮 시간대의 지하철 운행율은 평시의 72.6~79.8% 수준으로 운행할 예정이다. 또한 필수유지인력과 퇴직자와 협력업체 직원 등 대체인력을 확보해 지하철 수송기능을 유지하고, 서울시 직원 150여명을 역사지원 근무요원으로 배치해 시민 불편을 최소화하는데 모든 노력을 기울일 계획이다.

