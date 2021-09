한일 북핵수석대표 회담,'영변 원자로', '미사일 발사'논의한 듯

[아시아경제 유인호 기자] 노규덕 외교부 한반도평화교섭본부장과 후나코시 다케히로 일본 외무성 아시아대양주국장이 13일 일본 도쿄에서 한일 북핵 수석 대표 회담을 열고 영변 원자로 재가동 등 대북 문제를 놓고 협의했다.

노 본부장은 전날 한미일 북핵 수석대표 협의 참석을 위해 도쿄행에 오른 바 있다.

노 본부장은 14일에는 성 김 미국 대북특별대표, 후나코시 국장과 함께 한미일 협의에 참석한 뒤 한미 북핵 수석대표 회담도 할 예정이다.

이날 한일 회담에선 북핵 공조 방안과 함께 한미가 협의해온 대북 인도적 지원 프로그램 등이 논의될 것으로 알려졌다.

노 본부장은 출국 전 인천국제공항에서 이번 협의에서 중점을 두고 논의할 의제에 대해 “북한과의 대화를 시작하는 것이 가장 중요하다고 생각을 하고 있다”며 “그것을 위한 대북 인도적 협력 프로젝트를 한미가 공동으로 추진하기 위해 상당한 협의의 진전이 있었다”고 설명했다.

그는 “그것에 대해 계속 협의하고 그 이외에도 다양한 대화 재개 방안을 논의하고 있다”며 “일본 정부에도 그동안 한미간에 상당한 진전이 있었던 협의 내용을 설명해 이해를 높이고, 일본 정부와 협력 방안에 대해서도 협의를 할 예정”이라고 말했다.

여기에 북한이 이날 시험 발사에 성공했다고 주장한 신형 장거리 순항미사일 관련해서도 한일 간에 협의가 이뤄질지 주목된다.

일본 정부 대변인인 가토 가쓰노부 관방장관은 이날 오전 정례 기자회견에서 북한의 순항미사일 시험발사에 대해 “1500㎞를 비행하는 미사일 발사가 사실이라면 일본을 둘러싼 지역의 평화와 안전을 위협하는 것”이라며 “한미 양국과 긴밀하게 협력하면서 필요한 정보 수집, 분석, 경계 감시를 하겠다”고 밝힌 바 있다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr