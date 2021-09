코로나19 백신 이상반응 신고율 얀센·모더나·AZ·화이자순(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 코로나19 백신 접종 후 이상반응 신고율은 얀센-모더나-아스트라제네카-화이자 백신 순으로 높은 것으로 집계됐다.

코로나19 예방접종대응추진단은 접종 시작 이후 현재까지(12일 0시 기준) 신고된 이상반응 의심사례에 대한 주간 분석결과 이 같이 나왔다고 13일 밝혔다.

김기남 코로나19예방접종대응추진단 접종기획반장은 "전체 예방접종 5183만2703건 중 이상반응은 21만5501건(28주 신규 신고건수 2만3649건)이 신고돼 신고율은 0.42%(1차 0.49%, 2차 0.29%)"라며 "예방접종 후 이상반응 신고율은 접종 초기에 비해 낮은 수준으로 유지되고 있는 추세"라고 설명했다.

신고 사례 중 근육통, 두통 등 일반 이상반응이 95.8%(20만6395건)를 차지했으며, 중대한 이상반응은 4.2%(9106건)였다.

백신별 신고율은 얀센이 0.60%로 가장 높았고, 모더나 0.56%(1차 0.53%, 2차 0.64%), 아스트라제네카 0.49%(1차 0.73%, 2차 0.19%), 화이자 0.33%(1차 0.32%, 2차 0.36%) 순이었다.

김 반장은 "접종받는 사람은 예방접종 후 15~30분간 접종기관에 머물러 이상반응 발생 여부를 관찰하고, 귀가 후에도 적어도 3시간 이상 주의 깊게 관찰해야 한다"며 "접종 후 최소 3일간은 특별한 관심을 갖고 관찰하고, 고열이 있거나 평소와 다른 신체 증상이 나타나면 의사 진료를 받도록 해야 한다"고 말했다.

이어 "중증 알레르기 반응(아나필락시스)이 나타나면 즉시 119로 연락하거나 가까운 응급실로 내원해야 한다"며 "화이자·모더나 백신 접종 후 심근염·심낭염 의심증상이 나타나면 신속히 의료기관 진료를 받아야 한다"고 당부했다.

