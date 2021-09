창원시, 2021 상반기 우수공무원 7인 선정

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 13일 2021 상반기 '시민이 체감할 수 있는 적극 행정'을 펼친 우수공무원 7인을 선정했다.

최우수 공무원으로 단감 과원 용수공급 문제를 해결한 농업기술센터 농업정책과 정말임 담당과 리스·렌트 차량 유치로 세입 1400억원 달성에 이바지한 세정과 김민수 주무관이 선정됐다.

우수에는 신교통추진단 김옥종 주무관, 마산합포구 현동 한진화 주무관이 선정됐으며, 장려에는 마산회원구 회원1동 김경식 담당, 자치행정국 회계과 이상희 주무관, 푸른도시사업소 공원녹지과 이지훈 주무관이 선정됐다.

수상자들에게는 시장 상장, 포상금과 함께 인사상 인센티브가 부여된다.

허성무 시장은 "그 어느 때 보다 창의적이고 유연한 행정이 요구되는 시기인 만큼 전 직원들이 우수공무원이 될 수 있도록 노력해주길 바란다"고 말했다.

한편 시는 조직 내 적극 행정 문화 확산을 위해 지난해부터 반기별로 우수사례를 발굴하고 우수공무원을 시상해 왔다.

올해는 선발 인원을 2명 더 늘렸으며, 특히 최종 순위는 시민참여 투표로 결정하는 등 시민이 공감하는 적극 행정 확산을 위해 노력하고 있다.

