강민정 열린민주당 원내대표가 13일 국회 소통관에서 국민대가 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨의 '박사학위 논문 부정 의혹'에 관한 본 조사를 하지 않기로 한 결정에 대해 교육부가 즉시 제재할 것을 촉구하는 기자회견을 갖고 있다./윤동주 기자 doso7@

