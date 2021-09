경기 둔화 우려 부각…코스닥 1% 넘게 하락

코스피 판 개인, 코스닥서 3000억원 넘게 순매수

[아시아경제 지연진 기자] 13일 국내 증시가 약세를 보이고 있다. 미국과 중국 등 주요국의 경기 둔화 우려가 부각되고 있는 가운데 긴 추석연휴를 앞두고 관망세가 짙어졌다는 분석이다.

코스피 지수는 이날 오후 1시48분 기준 전거래일대비 8포인트(0.26%) 하락한 3117.76을 기록 중이다. 코스피는 이날 3117.35로 개장 한 뒤 개인의 매도물량을 외국인기관이 받아내며 팽팽한 접전이 이뤄지고 있다. 이 시간 개인은 1358억원 가량을 순매도했거, 외국인과 기관은 각각 803억원과 610억원 상당을 순매수하고 있다.

시가총액 상위 종목에선 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,100 전일대비 800 등락률 +1.06% 거래량 9,453,291 전일가 75,300 2021.09.13 14:34 장중(20분지연) 관련기사 3Q 스마트폰 판매 증가 전망…기대감 부푸는 부품株달라진 '외인 장바구니'...반도체 담고 플랫폼 던졌다삼성 폴더블 '열풍'에… 애플·샤오미 신제품 '반격' close (0.80%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 106,000 전일대비 1,000 등락률 +0.95% 거래량 1,565,365 전일가 105,000 2021.09.13 14:34 장중(20분지연) 관련기사 "무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"달라진 '외인 장바구니'...반도체 담고 플랫폼 던졌다개인 '나홀로 매도'에 코스피 소폭 하락…추석 앞둔 관망세 close (1.48%)가 상승세고, 대부분 하락세를 보이고 있다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 6,500 등락률 -5.00% 거래량 7,751,945 전일가 130,000 2021.09.13 14:34 장중(20분지연) 관련기사 악재株 던지는 외인·기관, 밑에서 받아내는 '개미들' 달라진 '외인 장바구니'...반도체 담고 플랫폼 던졌다개인 '나홀로 매도'에 코스피 소폭 하락…추석 앞둔 관망세 close 가 5.38% 하락했고, 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 65,200 전일대비 3,700 등락률 -5.37% 거래량 3,635,257 전일가 68,900 2021.09.13 14:34 장중(20분지연) 관련기사 악재株 던지는 외인·기관, 밑에서 받아내는 '개미들' 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 카카오·네이버 조준한 규제당국…카카오페이 상장도 차질 전망(종합) close 도 5.22% 내렸다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 261,500 전일대비 6,000 등락률 -2.24% 거래량 406,614 전일가 267,500 2021.09.13 14:34 장중(20분지연) 관련기사 개인 '나홀로 매도'에 코스피 소폭 하락…추석 앞둔 관망세외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔' close 도 2%대 낙폭을 기록 중이다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 743,000 전일대비 3,000 등락률 +0.41% 거래량 200,865 전일가 740,000 2021.09.13 14:34 장중(20분지연) 관련기사 LG엔솔·SK이노, 배터리 사업 날개 달까?…美 전기차 인센티브 추진에 주목악재株 던지는 외인·기관, 밑에서 받아내는 '개미들' 달라진 '외인 장바구니'...반도체 담고 플랫폼 던졌다 close 은 보합세다.

특히 코스피 시장에선 포스코(3.89%)와 고려아연 고려아연 010130 | 코스피 증권정보 현재가 527,000 전일대비 19,000 등락률 +3.74% 거래량 64,683 전일가 508,000 2021.09.13 14:34 장중(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"영풍, 고려아연 주가 상승에 지분가치↑"증권가, '실적 맑음' 네이버·고려아연 목표가 줄상향조정 끝! “2차전지” 다시 갑니다! close (3.94%), 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 257,500 전일대비 9,000 등락률 +3.62% 거래량 217,974 전일가 248,500 2021.09.13 14:34 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “롯데케미칼, 수소 사업 수직계열화 착수”합성고무 쭉쭉…10년래 최대수출 노린다롯데케미칼, 쇼룸 'Chemi Lounge' 리뉴얼 오픈 close (3.62%), 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 43,800 전일대비 1,700 등락률 +4.04% 거래량 2,751,343 전일가 42,100 2021.09.13 14:34 장중(20분지연) 관련기사 한화그룹, 추석 전 협력사 대금 850억 조기지급한화큐셀, 제주서 분산에너지 사업 본격화외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…카카오·카뱅 가장 많이 팔아 close (3.92%) 등 철강주와 에너지화학주가 강세를 보이고 있다. 김성노 BNK투자증권 연구원은 "톱다운 모멘텀 둔화와 함께 버텀업 모멘텀 약화가 동반할 수 있는 상황이기 때문에 큰 폭의 주가상승을 기대하기는 쉽지 않은 상태"라며 "중소형주에 대한 관심이 커질 전망이며, 실적과 밸류에이션(기업가치), 배당 등을 종합해 보면 은행, 철강, 통신 등이 상대적으로 매력적인 위치에 있다"고 전했다.

같은시간 코스닥은 전거래일대비 1% 넘게(1.11%, 11.48포인트) 하락한 1026.43에 거래되고 있다. 이날 1036.86으로 거래를 시작한 코스닥은 기관과 외국인의 매도물량이 늘어나며 낙폭을 확대하고 있다. 개인이 3553억원 상당을 순매수한 반면, 외국인과 기관은 1441억원과 1853억원 어치 순매도 중이다.

엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 149,400 전일대비 20,500 등락률 +15.90% 거래량 5,764,489 전일가 128,900 2021.09.13 14:34 장중(20분지연) 관련기사 개인 '나홀로 매도'에 코스피 소폭 하락…추석 앞둔 관망세[특징주]새로닉스, 엘앤에프 이익 연평균 170%↑…지분가치 시가총액 3배 반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔' close 가 영업이익 전망치가 대폭 상향되며 17% 넘게 뛰었고, 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 407,500 전일대비 7,000 등락률 +1.75% 거래량 1,234,374 전일가 400,500 2021.09.13 14:34 장중(20분지연) 관련기사 개인 '나홀로 매도'에 코스피 소폭 하락…추석 앞둔 관망세“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[클릭 e종목]에코프로비엠, 해외 공장 설립 발표 예정…목표주가 상향 close (1%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 65,300 전일대비 400 등락률 +0.62% 거래량 1,383,167 전일가 64,900 2021.09.13 14:34 장중(20분지연) 관련기사 개인 '나홀로 매도'에 코스피 소폭 하락…추석 앞둔 관망세반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔'개인이 이끄는 코스피와 코스닥…강보합세 나타내 close (0.92%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 63,100 전일대비 100 등락률 -0.16% 거래량 341,559 전일가 63,200 2021.09.13 14:34 장중(20분지연) 관련기사 중간배당 4조원 돌파…삼성전자 비중은 50%로 줄어반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔'개인이 이끄는 코스피와 코스닥…강보합세 나타내 close (0.32%) 등은 강보합세다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 110,100 전일대비 2,700 등락률 -2.39% 거래량 491,777 전일가 112,800 2021.09.13 14:34 장중(20분지연) 관련기사 개인 '나홀로 매도'에 코스피 소폭 하락…추석 앞둔 관망세반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔'개인이 이끄는 코스피와 코스닥…강보합세 나타내 close 와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 149,100 전일대비 3,100 등락률 -2.04% 거래량 139,163 전일가 152,200 2021.09.13 14:34 장중(20분지연) 관련기사 개인 '나홀로 매도'에 코스피 소폭 하락…추석 앞둔 관망세반발 매수세에 코스피 반등 마감…美中 관계 훈풍 기대감도 '솔솔'개인이 이끄는 코스피와 코스닥…강보합세 나타내 close 은 2% 넘게 하락했고, 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 72,100 전일대비 1,700 등락률 -2.30% 거래량 831,095 전일가 73,800 2021.09.13 14:34 장중(20분지연) 관련기사 워렌버핏도 투자했다! 내일 바로 터질 “ㅇㅇㅇ” 선착순 공개!“위드 코로나 현실화”...고공상승할 관련 핵심주는?개인 '나홀로 매도'에 코스피 소폭 하락…추석 앞둔 관망세 close 도 낙폭을 확대해 2.71% 내림세다.

이경민 대신증권 연구원은 "이번 추석 연휴는 5일로 긴 편이고, 추석 연휴 직후 9월 미국연방시장공개위원회(FOMC)가 예정된 점을 감안할 때 불확실성을 회피하려는 심리가 더 커질 수 있다"며 "2010년 이후 추석 연휴를 앞둔 한 주 동안 KOSPI는 부진했다. 주간 수익률 평균은 -0.47%로 12번 중 7번(58%) 약세를 보인 만큼 추석 연휴를 앞두고 긴장감을 가져야 할 시점"이라고 전했다.

한지영 키움증권 연구원은 "금주 예정된 매크로 이벤트가 유발할 수 있는 증시의 하방 압력은 제한적일 것으로 전망한다"면서도 "다만, 차주 장기 연휴를 앞두고 있는 만큼 주 중반 이후부터 관망 심리 심화에 따른 거래 감소 및 이로 인한 수급 급변이 유발하는 주가 변동성이 확대될 가능성에 대비하는 것이 적절하다고 판단한다"고 말했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr