정의선 "로보틱스, 인류 위한 것…일자리 감소 크지 않을 것"

정 회장, 국회 모빌리티 포럼 로보틱스 세미나 참석

[아시아경제 유제훈 기자] 정의선 현대자동차그룹 회장은 13일 그룹 내 3대 사업 축으로 추진 중인 로보틱스 산업과 관련 "많은 분들이 우려하는 것 처럼 일자리의 감소가 크게 일어나지는 않을 것"이라고 말했다.

정 회장은 이날 현대모터스튜디오 고양에서 '인류를 위한 모빌리티의 미래, 로보틱스'를 주제로 열린 국회 모빌리티포럼 세미나에 참석해 "로보틱스 기술에 대한 투자와 연구개발(R&D)에 박차를 가하는 것은 우리 후손과 인류의 편안함을 위한 것"이라며 이같이 밝혔다.

정 회장은 "로보틱스는 기술 자체가 목적이 아닌 인간을 위한 수단"이라며 "앞으로 안전성 등에 중점을 두고 차근차근히 개발 해 나갈 것"이라고 전했다.

로보틱스는 앞서 현대차그룹이 자동차 사업, 도심항공모빌리티(UAM) 사업과 함께 그룹의 3대 사업 축의 하나로 지목한 바 있는 사업부문이다. 실제 정 회장은 로봇기업 보스턴 다이내믹스 인수에 개인자격으로 사재 2490억원을 투자, 지분 20%를 확보하는 등 로보틱스 사업에 공을 들이고 있다.

정 회장은 로보틱스 산업이 미래 일자리 감소로 이어질 수 있단 우려를 염두에 둔 듯 "사람이 하기 어려운 일을 로봇이 많이 대체하게 될 것이고, 그 로봇을 유지하고 정비하고 프로그래밍 하기 위해선 더 많은 소프트웨어 전문가와 엔지니어가 필요하게 된다"고 전했다.

한편 현대차그룹은 지난 6월 마무리한 보스턴 다이내믹스 인수를 통해 자체적인 로봇 개발 역량을 높이는 것은 물론, 미래 먹거리인 자율주행차, UAM, 스마트 팩토리 기술과 시너지를 내는 방안도 적극 검토한다. 아울러 그룹 내 제조, 물류, 건설 분야에서도 로보틱스 기술을 활용할 예정이다. 로봇 부품 제조부터 스마트 물류 솔루션 구축까지 로보틱스를 활용한 새 가치사슬을 창출하겠다는 것이 현대차그룹의 구상이다.

