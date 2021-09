조성은, '박지원 배후설' 부인에도 커지는 논란

석연치 않은 해명에 야권

"여권 공모 의혹 분명" 잇따라 지적

[아시아경제 이현주 기자] ‘고발 사주’ 의혹을 언론에 처음 제보한 조성은 전 미래통합당(현 국민의힘) 선거대책위원회 부위원장이 이 사안에 박지원 국가정보원장이 개입됐다는 정치권의 주장을 강하게 부인했지만 석연치 않은 해명에 논란이 가라앉지 않는 모습이다.

조 전 부위원장은 13일 페이스북에 "박 원장은 윤석열 전 검찰총장과 친분이 있는 것으로 알아 (제보와 관련해 상의할) 고려 대상이 아니었다"며 "심지어 (박 원장과 식사를 한 시점으로부터) 한 달 후 미래인 9월2일 보도는 (예상치 못한) 사고와 같은 일이었으므로 말도 안 되는 엮기라는 의미"라고 밝혔다. 그러나 박 원장 개입설은 조 전 부위원장 스스로 자초한 측면이 있다. 그는 전날 한 방송에 출연해 "9월2일이라는 (첫 보도) 날짜는 우리 원장님(박 원장)이나 제가 원했거나 상의한 날짜가 아니다"라고 말해 그런 여지를 제공한 것이다.

이에 야권에선 이번 의혹을 윤 전 총장이라는 야권 유력후보가 연루된 이슈가 아닌, 여권의 공작 쪽으로 몰아가려는 움직임이 시작됐다. 당장 국민의힘에서는 공모 의혹이 분명하다고 주장했다. 이준석 국민의힘 대표는 이날 최고위원회의 후 기자들과 만나 "해명이 불충분하다"며 "국정원장이 모종의 코칭(조언)을 한 게 아니냐는 의혹이 강하게 남을 수 밖에 없다"고 말했다. 김은혜 국민의힘 홍보본부장도 이날 페이스북에 "원장님과 조성은님이 원했던 진짜 날짜는 언제였나. 이진동 기자(첫 보도를 한 인터넷 언론사 발행인)가 사고만 안 쳤어도 배려 받기로 상의된 보도 날은 10월인가요 아님 더 극적인 11월이냐"며 "공작도 정도껏"이라고 비판했다. 시사평론가 유창선 박사도 "누구의 배려를 받아 누구와 날짜를 상의를 했다는 건가"라며 "이건 거의 자백 수준"이라고 지적했다.

한편 조 전 부위원장은 김웅 의원에게 관련 파일들을 보낸 ‘손준성’이 손준성 검사라는 점도 확신한다고 재차 강조했다. 그는 이날 라디오에서 자신은 손 검사의 번호를 저장해 놓지 않았지만 번호를 저장한 사람들과 비교해보니 동일인으로 확인됐다고 설명했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr