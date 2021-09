'난 어떤 복지혜택 받을 수 있지?'… 국민비서가 알려드려요

[아시아경제 이춘희 기자] 생계급여, 주거급여, 기초연금, 장애인연금 등 복지사업의 수급여부를 '국민비서' 서비스를 통해 간편히 알 수 있게 된다.

보건복지부는 '맞춤형 급여 안내' 신청간주자 약 490만명을 대상으로 13일부터 오는 17일까지 행정안전부의 국민비서 서비스를 통해 제도 내용 등에 대해 안내한다고 13일 밝혔다.

맞춤형 급여 안내(복지멤버십)은 복지 제도를 몰라 신청하지 못하는 일이 없도록 개인의 소득, 재산, 인적 상황을 분석해 받을 수 있는 복지서비스를 선제적으로 알려주는 제도다. 이번달부터 생계·의료급여 등 기초생활보장, 차상위, 기초연금, 장애인연금, 한부모지원 등 소득·재산조사를 실시하는 15개 복지사업의 기존 수급자, 수급희망이력관리제 신청자 및 신규 신청자를 대상으로 우선 도입됐고, 내년까지 단계적으로 서비스 대상을 확대할 예정이다.

이번 안내는 관련 규정에 따라 신청서 작성 등 별도의 가입절차 없이 복지멤버십 서비스를 받을 수 있는 기존 수급자, 수급희망이력관리제 신청자인 신청간주자를 대상으로 적극적으로 제도 취지를 전달하기 위해 계획됐다.

안내는 행안부의 국민비서 서비스를 통해 이뤄질 예정이다. 코로나19 백신 예방접종 예약, 코로나 상생 국민지원금 등을 계기로 국민들에게 알려진 정부 제공 서비스로 신뢰할 수 있는 창구를 통해 통합적으로 안내하기 위해 기획됐다.

복지멤버십 가입 및 거부 등과 관련해 문의가 있는 경우 전담콜센터와 보건복지상담센터, 관할 읍면동 행정복지센터 등에서 안내받을 수 있다.

장호연 복지부 차세대 사회보장정보시스템 구축추진단장은 “복지부와 행안부의 협업을 통해 국민들에게 맞춤형 급여 안내 서비스를 더욱 효과적으로 안내할 수 있게 됐다”고 말했다.

