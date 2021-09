한샘, 온오프라인 생활용품 할인 행사…식기건조대 최대 50%↓

[아시아경제 김보경 기자] 한샘 한샘 009240 | 코스피 증권정보 현재가 117,000 전일대비 6,500 등락률 -5.26% 거래량 310,771 전일가 123,500 2021.09.10 15:30 장마감 관련기사 한샘, 도어 표면 신소재로 '지문방지 기능' 오염 막아줘 롯데쇼핑 “한샘 인수 보도 관련 신설 PEF 출자 검토 중”"홈캉스 즐기세요" 한샘, 8월 말까지 한샘몰서 가구·생활용품 할인 close 은 추석 명절을 맞아 온오프라인에서 생활용품 할인 행사를 진행한다고 12일 밝혔다.

먼저 한샘디자인파크, 한샘인테리어 등 오프라인 매장에서는 이번 달 말까지 키친웨어, 수납용품, 침구류 등 생활용품 총 1000여종을 최대 77% 할인한다.

한샘 식기건조대는 총 20종을 대상으로 최대 50% 할인 판매한다. 노블레스 식기건조대 2단은 40% 할인된 11만3400원에 구매 가능하고 와이드 시스템 식기건조대 1단은 50% 할인된 3만6250원에 구매할 수 있다.

세라믹 식기, 쿡웨어, 밀폐용기 등 주방용품 460여종은 최대 77% 할인한다. 스테인레스 냄비, 후라이팬으로 구성된 한샘 루나 쿡웨어 시리즈는 최대 40% 할인 판매한다. 영국 세라믹 식기 포트메리온 보타닉가든 시리즈도 40% 할인하고 독일의 칼 전문 브랜드 우스토프는 최대 57% 할인한다.

환절기 옷장 정리를 위한 에브리 칸칸 수납박스는 최대 38% 할인한다. 심플 빈티지 페달 휴지통 5L는 1만9900원에 2개를 구매할 수 있는 1+1 행사를 진행한다. 양날개 플러스 건조대는 30% 할인한다.

온라인 한샘몰에서도 추석맞이 베스트 상품 특가 이벤트를 연다. 14일 오전 10시까지 진행되며 샘책장, 샘키즈 수납장, 아임빅 수납침대 등 한샘몰 인기 가구와 생활용품, 홈케어 상품 등 24종을 최대 78% 할인 받을 수 있다.

추석 선물 100종 대전 이벤트도 연다. 가구, 생활용품뿐만 아니라 홍삼, 참치, 햄 등 추석 선물세트도 구매 가능하다. 2만원 미만, 4만원 미만, 5만원 이상 등 금액대별로 선물을 제안한다.

매일 선착순 300명을 대상으로 최대 5000원 할인 받을 수 있는 5% 할인 쿠폰을 증정한다. 하나카드로 가구 또는 생활용품을 100만원, 200만원, 300만원 결제하면 3만원, 5만원, 7만원 추가 할인혜택도 제공한다.

김용하 한샘인테리어 사업본부 전무는 "추석을 맞아 온오프라인에서 키친웨어, 수납용품, 침구류 등 생활용품을 대상으로 할인 이벤트를 준비했다"며 "한샘과 함께 안전하고 즐거운 추석 명절 보내시길 바란다"고 말했다.

