카카오T 주차장과 LGD 투명 OLED 만나 '스마트 주차장' 구축

카카오T 주차 도입된 삼성동 코엑스 주차장에 투명 OLED 공급

출입문 유리창이 디스플레이돼 차별화된 주차 서비스 경험 제공

[아시아경제 김혜원 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 20,050 전일대비 100 등락률 -0.50% 거래량 1,664,142 전일가 20,150 2021.09.10 15:30 장마감 관련기사 TV에 노트북·열차 안내판까지…LGD, 올레드 대중화 성큼LG디스플레이, 어린이 교통 안전 위해 '투명 안전 우산' 배포LGD, 베트남에 1조6000억 추가 투자…OLED 모듈 라인 증설 close 가 카카오모빌리티와 손잡고 투명 유기발광다이오드(OLED)로 스마트 주차장 구축에 나선다.

LG디스플레이는 카카오모빌리티가 '카카오T 주차' 서비스를 통해 운영 중인 서울 삼성동 코엑스 주차장에 인테리어용 55인치 투명 OLED를 공급했다고 12일 밝혔다.

투명 OLED는 주차장과 매장을 연결하는 주요 출입문 6곳에 설치됐다. LG디스플레이 측은 "기존 유리창에 패널을 부착해 공간을 절약하면서 선명한 화질과 탁월한 개방감으로 마치 유리가 디스플레이인 것과 같은 효과를 낸다"고 전했다.

방문객들은 투명한 화면을 통해 카카오모빌리티 브랜드 영상을 활용한 환영 인사 등 볼거리를 만나볼 수 있다.

LG디스플레이는 카카오T 주차 이용 정보 및 고객 참여형 광고 등 주차장 인포테인먼트 시스템을 위한 디지털 사이니지용 55인치 OLED 패널도 함께 공급했다.

이번 공급은 카카오모빌리티가 코엑스를 도심 스마트 모빌리티 거점으로 육성하고 있는 만큼, 첨단 디스플레이로 차별화된 주차 서비스 경험을 제공하기 위한 것라고 회사 측은 설명했다.

LG디스플레이 투명Task 조민우 담당은 "투명 OLED로 혁신적인 공간 디자인과 차별화된 정보 전달 방식을 지속 창출해 나갈 것"이라고 말했다.

카카오모빌리티 카오너인프라사업팀 최윤규 이사는 "LG디스플레이의 OLED로 대규모 디지털 사이니지는 물론 이용자 혜택을 제공하는 콘텐츠 연계도 가능해져 주차 서비스의 또 다른 혁신을 이룰 것으로 기대한다"고 했다.

