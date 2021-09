백신 1차 접종 누적 3280만966명…접종률 63.9%(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 국내 코로나19 백신 1차 접종률이 64%에 육박했다.

11일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 전날 신규 1차 접종자는 65만79명으로 누적 1차 접종자 수는 3280만966명으로 늘었다. 이날 기준 1차 접종률은 전체 인구(작년 12월 기준 5134만9116명)의 63.9%다.

전날 백신 종류별 신규 1차 접종자는 화이자 53만3900명, 모더나 10만3480명, 얀센 1만667명, 아스트라제네카(AZ) 2032명이다.

누적 1차 접종자를 백신별로 보면 화이자 1766만6614명, 아스트라제네카 1109만2765명, 모더나 271만7310명이다. 얀센 백신 누적 접종자는 132만4277명이다. 얀센 백신은 1회 접종만으로 끝나 1·2차 접종 수치에 모두 반영한다.

전날 2차까지 새로 접종을 마친 사람은 41만5720명으로 집계됐다. 종류별로는 화이자 28만6587명, 모더나 10만9482명, 얀센 1만667명, 아스트라제네카 8984명이다.

2차 접종까지 모두 마친 사람은 총 1982만3479명으로 늘었다. 이는 인구 대비 38.6% 수준이다. 18세 이상 인구를 기준으로 하면 44.9%다.

이날 0시 기준으로 국내에 남아있는 백신 물량은 총 1905만4000회분이다. 종류별로는 모더나 888만2900회분, 화이자 532만7900회분, 아스트라제네카 452만3300회분, 얀센 31만9900회분이다.

각 의료기관에서 관리하는 예비명단이나 네이버·카카오 등 사회관계망서비스(SNS) 애플리케이션(앱)을 통해 '잔여 백신'을 접종한 사람은 6만6844명(예비명단 2만5208명·SNS 당일예약 4만1636명) 늘었다. 이로써 잔여백신 접종자는 누적 427만3285명으로 집계됐다.

한편 지난 8∼10일 사흘간 백신 접종 후 이상반응이 의심된다며 보건당국에 신고한 신규 사례는 총 1만2531건이다. 종류별로는 화이자 7111건, 모더나 3111건, 아스트라제네카 2223건, 얀센 86건이다.

일별 이상반응 신고는 8일 3950건, 9일 4009건, 10일 4572건이다. 신규 사망 신고는 20명이다. 이 가운데 9명은 화이자 백신, 8명은 아스트라제네카 백신, 3명은 모더나 백신을 각각 맞았으며 아직 접종과 사망 간 인과관계는 확인되지 않았다. 추진단은 전문가 평가를 거쳐 접종과 연관성이 있는지 평가할 예정이다.

