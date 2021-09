[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 11일 9·11 테러참사 20주년을 맞아 바이든 대통령과 미국 국민들에게 위로 메시지를 보냈다.

문 대통령은 이날 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "20년이 지났지만, 그날의 충격과 기억은 수많은 이들의 가슴속에 지워지지 않는 깊은 상처로 남아 있다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "테러는 어떤 이유로도 정당화될 수 없다"며 "어떤 목적도 무고한 시민들의 목숨보다 값지지 않다"고 테러를 규탄했다.

이어 "이러한 비극은 두 번 다시 발생해서는 안 될 것"이라며 "대한민국은 앞으로도 미국의 굳건한 동맹으로서 대통령님과 국제사회의 테러척결 노력에 적극 동참할 것"이라고 덧붙였다.

