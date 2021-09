"숲 정령 위한 제물"…23개월 여아 동굴로 유괴한 아빠 친구에 태국 '공분'

[아시아경제 나예은 기자] 태국에서 23개월 여아가 집 앞에서 유괴당했다가 3일 만에 가까스로 부모 품으로 돌아왔다. 그런데 범인의 정체와 납치 이유가 알려지면서 사회적 공분을 사고 있다.

8일(현지시간) 방콕포스트, 미러지 등에 따르면 치앙마이 매땡 인근 마을에 사는 23개월짜리 여아가 지난 5일 잠시 집 밖에서 놀던 중 사라졌다. 당시 아이의 엄마는 집에서 요리 중이었고, 아빠는 외출 중이었던 것으로 파악됐다.

신고를 받고 출동한 경찰은 아이를 찾기 위해 200명이 넘는 경찰과 구조 대원, 자원봉사자들을 투입해 집 인근과 숲을 수색했고 여기에는 탐지견, 수색용 드론, 다이빙 팀까지 동원됐다. 아이는 집에서 10m가량 떨어진 곳에서 마지막으로 목격된 것으로 전해졌다.

수사 끝에 경찰은 아이 아빠의 친구인 씨오(43)를 용의자로 지목했다. 경무총장은 씨오가 혼자 범행을 저지르지 않았다며 인신매매 단체로 의심되는 씨오와 남녀 2명을 납치 혐의로 함께 체포했다.

처음 심문을 받았을 때 씨오는 경찰의 질문에 대답하지 않았으나, 이 사건이 널리 알려지고 경찰의 추궁이 계속되자 자신이 아이를 유괴한 사실을 시인했다. 경찰은 밤새 용의자를 심문한 결과 그가 약물중독일 가능성이 높다고 밝혔다.

씨오는 "아이를 데려가 숲속 동굴 근처에 두고 왔다"며 "숲의 정령들이 내게 아이를 혼령들에게 제물로 바치라고 해 숲으로 데려갔다"고 주장했다.

실제로 그의 진술대로 아이는 지난 8일 집에서 3km가량 떨어진 숲속 동굴 근처에서 발견됐다. 이곳에서 혼자 3일 밤낮을 보낸 것이다.

경찰은 "아이는 온몸이 벌레에 물리고 지쳐 있었지만 구조대를 보고 안도한 듯 웃었다"며 "아이는 병원으로 옮겨져 검사를 받고 있다"고 설명했다.

아이 엄마는 "딸이 집에 안전하게 돌아오길 밤낮으로 기도했다. 살아 있어서 너무 기쁘다. 나는 아이가 집에 무사히 돌아오는 것을 보기 위해 내 삶을 바쳤을 것이다. 다시는 아이를 잃어버리지 않겠다"고 말했다.

